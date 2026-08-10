Una larga historia con un final feliz

Después de una larga historia entre ambos les ha llegado un final feliz. El barcelonés afincado en Valencia Víctor Baeta (80 años) y la 'saforenca' Maria Monzó (74 años) se casaron el pasado 6 de agosto en la notaría de Clara Barberà Pichó. Los amigos llenaron la sala donde se firmó el acuerdo matrimonial. Ejercieron como testigos Dolors Alexandre de Dénia y Ximo Cunyà de Museros, cabezas de lista por las circunscripciones de Alicante y Valencia, respectivamente, en las últimas elecciones autonómicas por RV-Estat Valencià. También estuvo presente Ximo Betxí, cabeza de lista por Castelló. Al término del acto, y sin salir de Benimaclet, culminaron el enlace con una comida en el restaurante del valenciano José Penarrocha.