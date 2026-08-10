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Lladró revisita los clásicos de Disney y elabora nuevos Mickey y Donald en porcelana

Porcelanas de Lladró

Porcelanas de Lladró / Ferran Montenegro

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Efe

València

La firma valenciana de porcelana decorativa Lladró ha presentado una nueva colección de figuras con los clásicos de Disney, Mickey Mouse y el Pato Donald, con un lenguaje visual renovado y contemporáneo. Las esculturas han sido elaboradas de forma artesanal en los talleres de la compañía en València, combinando técnicas tradicionales con influencias del arte pop y el diseño actual.

Propuesta

La propuesta busca reinterpretar estos personajes desde una perspectiva artística orientada al coleccionismo internacional, ha informado la empresa en un comunicado.

Escaparates vivientes de diseños de Carlos Haro sobre porcelana de Lladró.. // Carlos Haro. Ciudad. Tiendas. &quot;Milla de oro&quot;. Comercios. Esculturas. Alta Porcelana de Lladró. Colección. Mujeres. Escaparates. Diseñadores. Calle Poeta Querol

Porcelanas de Lladró / JOSE ALEIXANDRE

Entre las novedades destaca Mickey Mouse Doodle, una pieza de gran formato que alcanza los 58 centímetros de altura y cuyo desarrollo ha requerido cerca de 500 horas de trabajo técnico, además de más de 100 horas dedicadas a su ornamentación. La figura presenta un acabado en porcelana blanca con brillo, decorada con un patrón gráfico de estilo "doodle" en negro y detalles en lustre platino.

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Pato Donald

La figura del Pato Donald apuesta por una estética contemporánea marcada por un tono azul exclusivo desarrollado para la pieza. La escultura combina porcelana blanca con una peana geométrica en azul mate y detalles en amarillo, manteniendo la esencia clásica del personaje con elementos decorativos pintados a mano que evocan la animación tradicional. 

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