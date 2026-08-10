El servicio 017 de ciberseguridad atiende más de 95.000 consultas en seis meses

El servicio 017 --'Tu Ayuda en Ciberseguridad'--, el canal gratuito gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, atendió 95.064 consultas durante los seis primeros meses de 2026.

López ha presentado este lunes un avance de las consultas realizadas por la ciudadanía entre enero y junio al servicio, que ofrece asesoramiento ante dudas, incidentes y riesgos relacionados con la ciberseguridad. Esta cifra supone casi el doble de las 49.599 consultas atendidas en el mismo periodo de 2025 y se aproxima al total registrado durante todo 2024, cuando el servicio alcanzó las 98.546 consultas.

El ministro ha explicado que aumentan las consultas porque ha mejorado el conocimiento de este servicio gratuito y la concienciación de los usuarios. "Pero también es una muestra de que, a medida que avanza la sociedad digital, surgen nuevos delitos. Por eso desde el Gobierno estamos tomando medidas para proteger a la ciudadanía, como el lan antiestafas telefónicas y por SMS; el impulso de la regulación de la inteligencia artificial (IA) o la protección del menor en entornos digitales", ha añadido.

Consultas más frecuentes

El balance semestral de las consultas al 017 por tipo de público indica que las consultas más frecuentes, tanto de la ciudadanía (40%) como de las empresas (30,6%), se refieren a estafas en las que un ciberdelincuente suplanta la identidad de una entidad legítima o una persona de confianza y trata de robar información a través del teléfono ('vishing'), SMS ('smishing') o correos electrónicos ('phishing'), mientras que los ciudadanos también recurren al servicio por compras fraudulentas (13%) y suplantación de identidad (9,5%).

Además, los datos ponen de manifiesto el aumento del interés y la preocupación por delitos de índole económica, dado que en este semestre se han registrado cerca de 3.000 consultas por falsas inversiones y criptomonedas, siete veces más que en todo 2022, y las consultas sobre fraudes bancarios se han multiplicado por cuatro desde entonces. También es llamativo el incremento de las consultas por noticias falsas y bulos, que han aumentado un 175% respecto a 2023, mientras que, entre las empresas, otros motivos de consulta se refieren a la suplantación de identidad (20%), cuando un ciberdelincuente desarrolla una web o un perfil falso en redes sociales copiando los de la compañía, y al fraude del consejero delegado --CEO-- (9,8%), en el que el atacante se hace pasar por un alto cargo de la empresa.

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En el caso de los menores, el mayor número de consultas se refiere a privacidad y reputación 'online' (17,5%), aunque, por primera vez desde 2022, las consultas sobre sextorsión prácticamente igualan esa cifra (17%), un delito de chantaje en el que un atacante amenaza con publicar fotos o vídeos íntimos para exigir dinero, más contenido sexual o favores. La suplantación de identidad se sitúa como el tercer motivo de consulta más frecuente entre los menores (10,7%), mientras que, en el primer semestre, el 5% de las consultas está relacionado con el ciberacoso, que se posiciona como el quinto motivo de consulta más común.