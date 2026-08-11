Adiós a las bolsas de papas medio vacías: la nueva ley europea de envases llega esta semana

Todos hemos vivido el mismo chasco: abres una bolsa de patatas fritas y hay más aire que producto. Puede que esta situación tenga ya los días contados. Esta misma semana entran en vigor las primeras obligaciones del Reglamento europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), una normativa que durante 14 años cambiará, paso a paso, cómo se fabrican, etiquetan y reciclan casi todos los envases de la cesta de la compra.

La norma persigue reducir el impacto medioambiental de los envases. / LEV_Externas

La norma entró en vigor en 2025, pero ha contado con un calendario de exigencias que se despliega desde este miércoles hasta 2040, recuerdan desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), entidad que aglutina 27.300 empresas, la mayoría pymes.

El objetivo de la ley es reducir el impacto ambiental del envasado, frenar el crecimiento continuo de residuos y transformar la industria hacia una economía circular real mediante el ecodiseño obligatorio y normas comunes en toda la UE

Lo que cambia esta semana

A partir de este miércoles se limitan las sustancias PFAS -los llamados "químicos eternos"- en los envases que tocan directamente los alimentos, lo que obliga a revisar tintas, adhesivos y recubrimientos. Además, cada envase deberá tener una especie de "carnet de identidad" o Declaración de Conformidad que certifique que cumple la norma en reciclabilidad y etiquetado.

Unos de los aspectos más visibles para el consumidor de a pie llegará en 2028, cuando toda la Unión Europea estrene un etiquetado armonizado para saber, de un vistazo o escaneando un código QR, de qué está hecho cada envase y a qué contenedor debe ir a parar. Se acabó (o esa es la intención) la maraña de símbolos distintos según el país o la marca.

En 2029 llegará el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para botellas de plástico y latas, similar al que ya funciona en Alemania. En la práctica, el usuario paga un pequeño depósito al comprar una lata o botella -se estima que será de 10 céntimos- que recuperará al devolverla. Esto se traduce en un cambio de hábitos que, avisa FIAB, "supondrá también una adaptación por parte de los consumidores".

Sistema de retorno de envases de plásticos. / Levante-EMV

Además, en 2030 se restringen los formatos excesivos -también los de comercio electrónico-, los envases monodosis en hostelería y el espacio vacío en los paquetes.

Reciclable de verdad, no solo en la etiqueta

La norma, dirigida a productores, fabricantes, importadores y distribuidores, también endurece qué se puede llamar "reciclable". Desde 2035 no bastará con que un envase sea teóricamente reciclable: tendrá que poder recogerse, clasificarse y reciclarse de verdad con la infraestructura existente. En 2038 el listón subirá aún más, y en 2040 llegarán nuevos porcentajes mínimos de plástico reciclado.

"La adaptación al PPWR supone un esfuerzo inversor importante para la industria. Las empresas están destinando recursos a la modernización de procesos productivos, el desarrollo de envases más ligeros y eficientes y la capacitación de equipos", afirma la directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación, Paloma Sánchez Pello.

"Algunas de las medidas que impone son técnicamente difíciles de llevar a cabo", añade, por ello los plazos que establece "deberían incorporar periodos transitorios de adaptación", reclama.

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El sector, destacan desde FIAB, está comprometido con el reto de avanzar hacia una economía circular y reducir el impacto ambiental de los envases, por lo que trabaja para que el Reglamento "se implemente de forma eficaz".