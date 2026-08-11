Binoovo adquiere Dositec para reforzar la competitividad internacional de la industria valenciana del envasado

Binoovo ha adquirido el 100 % de Dositec, empresa valenciana con más de 25 años de experiencia en el diseño y fabricación de maquinaria para procesos de envasado de productos líquidos. "La operación refuerza desde la Comunitat Valenciana una propuesta industrial más integrada para el diseño, fabricación y digitalización de líneas de producción", dicen desde el grupo.

La adquisición se produce en un sector con una marcada vocación exterior. España ocupa la novena posición mundial como exportador de maquinaria de envase y embalaje, según AMEC Envasgraf, mientras que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía española por volumen de negocio del conjunto del 'packaging', de acuerdo con el último informe sectorial de Hispack.

Desde ambas empresas, recuerdan que Dositec "aporta al grupo su conocimiento especializado en procesos de producción y su capacidad de diseño y fabricación mecánica de maquinaria de llenado, taponado, etiquetado, encajado y paletizado, incluidas soluciones de final de línea".

"Estas capacidades -añaden- se suman a las que Binoovo desarrolla en ingeniería eléctrica y neumática, automatización, sistemas de control y 'software' industrial. La integración permite abordar la maquinaria y la línea de envasado como un único sistema, coordinando desde el inicio su diseño mecánico, eléctrico, neumático y digital. El grupo podrá cubrir así todo el proyecto, desde la ingeniería y la fabricación hasta la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento".

La operación forma parte de la estrategia 'Industry First' de Binoovo, basada en aplicar la tecnología a partir del conocimiento de la máquina, el proceso y la realidad operativa de la fábrica.

"La industria española del envasado cuenta con una fuerte capacidad exportadora. Con la integración de Dositec queremos contribuir desde Valencia con una propuesta que combine fabricación, ingeniería y digitalización, y que permita abordar proyectos de mayor dimensión dentro y fuera de España", señala David Martínez, fundador y CEO de Binoovo.

La incorporación de capacidades de automatización y 'software' permitirá también avanzar en el desarrollo de maquinaria conectada, trazabilidad de procesos, acceso a datos de producción y soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y flexibilidad de las líneas.

Una plantilla de 140 empleados

Dositec continuará operando desde sus instalaciones de Rafelbunyol y mantendrá sus 30 puestos de trabajo. Tras la integración, la plantilla conjunta de Binoovo rondará los 140 profesionales.

La operación se produce en un momento de fuerte crecimiento para el grupo, que inició su actividad en 2019 con siete empleados. En paralelo, Binoovo alcanzará una facturación anual conjunta próxima a los 20 millones de euros y prevé continuar su expansión dentro de su plan estratégico, con el objetivo de alcanzar los 30 millones en 2029.

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Este crecimiento irá acompañado de nuevas incorporaciones de perfiles técnicos y de ingeniería, reforzando la generación de empleo especializado y la permanencia de conocimiento industrial y tecnológico en la Comunitat Valenciana.