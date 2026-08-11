Reparto
El eclipse podría afectar a las entregas a domicilio de Consum
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Consum ha advertido a sus clientes que, a causa del eclipse, sus entregas a domicilio se podrían ver afectadas en algunos de los territorios donde se espera que se pueda contemplar mejor el fenómeno. La cadena valenciana de alimentación asegura que, "con motivo del eclipse de este miércoles, 12 de agosto, y del aumento de desplazamientos y restricciones de acceso previstos en determinadas zonas, nuestros servicios de Tienda Online y Compra a Domicilio podrán no estar disponibles durante la tarde en algunos establecimientos situados en zonas de costa y cotas altas de Valencia, Castellón y Tarragona".
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