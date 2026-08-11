Inmobiliario
Casi mil viviendas de lujo están a la venta en Valencia
El número de inmuebles que superan el millón de euros se elevan a los 5.466 en Alicante, donde representan el 12 % del total
Cerca de un millar de viviendas de lujo está a la venta ahora mismo en Valencia. Se trata de un 2 % de la oferta global anunciada en el portal inmobiliario idealista. Si a los 942 inmuebles de esa provincia le sumamos los 124 de Castellón y los 5.466 de Alicante, el resultado para el conjunto de la Comunitat Valenciana sube a los 6.532. La cifra es imponente, pero está por debajo de otros territorios, como Baleares, Madrid o Málaga.
Un total de 48 de las 50 provincias españolas tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros en dicho portal. Las provincias de Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona concentran el 86% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad.
Total
Idealista señala que, en muchas provincias, con muy pocas viviendas anunciadas, el peso porcentual de las viviendas de lujo es insignificante. En total, España cuenta con 46.454 viviendas de lujo en el mercado, con precios superiores al millón de euros.
Málaga y Madrid son las provincias donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que tienen cada una el 20% del total nacional. Le siguen, muy de cerca, Baleares con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%). Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más vivienda por encima del millón de euros, con el 3%, seguida por Cádiz y Valencia (2% en los dos casos). El ránking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Las Palmas (1%), y Guipúzcoa y Vizcaya (0,7% en los dos casos).
Por el contrario, en las provincias de Zamora y Teruel apenas hay una vivienda en venta por encima de ese precio. Cuenca cuenta únicamente con dos, mientras Jaén tiene tres y Lugo cinco.
Superlujo
Dento del propio mundo del lujo inmobilario, se encuentran las llamadas viviendas de ultralujo, aquellas con un precio superior a los 3 millones de euros. A finales de junio, en idealista se anunciaban 10.511 propiedades de este precio, concentradas principalmente en Málaga (3.671 anuncios; el 35% de España) y Baleares (2.942 anuncios; 28%).
Les siguen Madrid (1.830; 17%), Barcelona (608; 6%), Alicante (506; 5%), Girona (263; 3%) y Santa Cruz de Tenerife (247; 2%). Valencia se queda en solo 47, equivalente al 0,4 % del total.
Una vivienda con piscina encarece la vivienda un 2,4 %
Una vivienda con piscina en Madrid encarece su precio un 6,6% respecto a otro de características similares sin piscina, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Por su parte, en Valencia se queda en el 2,4 %. A nivel nacional, contar con una piscina en casa puede elevar el precio de un inmueble hasta un 30% respecto a otro de características similares que no disponga de ella, una diferencia que en determinados mercados supone pagar más de 40.000 euros adicionales por una vivienda tipo de 100 metros cuadrados.
Las diferencias entre territorios son muy significativas y muestran que el impacto de este elemento depende del comportamiento de cada mercado residencial. Mientras que en algunas capitales la piscina supone una prima de precio muy elevada, en otras su influencia sobre el valor final de la vivienda es mucho más moderada. Las mayores diferencias porcentuales entre viviendas con y sin piscina se producen en Palencia, donde disponer de este equipamiento incrementa el precio un 30%, situándose como la capital española donde más valor añade este elemento.
A continuación, aparecen Huelva, con un incremento del 19%, y Santa Cruz de Tenerife, donde la prima alcanza el 17%. También destacan Murcia (+16%), Pontevedra (+14%), Zamora (+14%) y Girona (+13%), todas ellas con incrementos superiores al 12%.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
- El hotel Sidi Saler busca una segunda oportunidad
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
- Detienen a un futbolista neerlandés de 20 años justo a tiempo en el aeropuerto de València, horas después de una violación
- Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos
- La Guardia Civil detiene a tres butroneros tras sorprenderlos en Benifaió
- Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí al grito de 'Viva Franco
- El frente de tormentas deja chubascos 'intensos', reventones cálidos y rachas de más de 115km/h en Alicante y el sur de Valencia