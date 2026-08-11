Casi mil viviendas de lujo están a la venta en Valencia

Cerca de un millar de viviendas de lujo está a la venta ahora mismo en Valencia. Se trata de un 2 % de la oferta global anunciada en el portal inmobiliario idealista. Si a los 942 inmuebles de esa provincia le sumamos los 124 de Castellón y los 5.466 de Alicante, el resultado para el conjunto de la Comunitat Valenciana sube a los 6.532. La cifra es imponente, pero está por debajo de otros territorios, como Baleares, Madrid o Málaga.

Un total de 48 de las 50 provincias españolas tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros en dicho portal. Las provincias de Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona concentran el 86% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad.

Total

Idealista señala que, en muchas provincias, con muy pocas viviendas anunciadas, el peso porcentual de las viviendas de lujo es insignificante. En total, España cuenta con 46.454 viviendas de lujo en el mercado, con precios superiores al millón de euros.

Viviendas de lujo en el litoral de Alicante / David Revenga

Málaga y Madrid son las provincias donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que tienen cada una el 20% del total nacional. Le siguen, muy de cerca, Baleares con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%). Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más vivienda por encima del millón de euros, con el 3%, seguida por Cádiz y Valencia (2% en los dos casos). El ránking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Las Palmas (1%), y Guipúzcoa y Vizcaya (0,7% en los dos casos).

Por el contrario, en las provincias de Zamora y Teruel apenas hay una vivienda en venta por encima de ese precio. Cuenca cuenta únicamente con dos, mientras Jaén tiene tres y Lugo cinco.

Superlujo

Dento del propio mundo del lujo inmobilario, se encuentran las llamadas viviendas de ultralujo, aquellas con un precio superior a los 3 millones de euros. A finales de junio, en idealista se anunciaban 10.511 propiedades de este precio, concentradas principalmente en Málaga (3.671 anuncios; el 35% de España) y Baleares (2.942 anuncios; 28%).

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Les siguen Madrid (1.830; 17%), Barcelona (608; 6%), Alicante (506; 5%), Girona (263; 3%) y Santa Cruz de Tenerife (247; 2%). Valencia se queda en solo 47, equivalente al 0,4 % del total.