Arrancan en València las obras de 157 viviendas para jóvenes y parejas

La promotora Neinor Homes ha comenzado las obras de Vera, una promoción, comercializada bajo la marca AEDAS Homes, que estará conformada por un total de 157 viviendas, además de zonas comunes. El objetivo de la compañía con esta iniciatica es dar respuesta a "una demanda muy fuerte de vivienda de obra nueva en la zona de Nou Benicalap, en la cara noroeste de la ciudad, un enclave estratégico y consolidado que representa la guinda a una zona consolidada gracias a la Ronda Norte y que se encuentra a poco más de un kilómetro del futuro Nuevo Mestalla". Jóvenes solteros y parejas son dos de los colectivos a los que van dirigidas las viviendas de forma prioritaria, según un comunicado de la empresa.

La fecha de entrega de las primeras viviendas está fijada para último trimestre de 2028. Vera, diseñada por el estudio de arquitectura Arqueha, estará integrada por viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero, incluidos áticos como tipología especial. Y, complementando esta oferta, el residencial disfrutará de zonas comunes de más de 3.000 metros cuadrados que incluyen piscina al aire libre, gimnasio, sala polivalente, jardines, aparcamiento para bicicletas o espacio para taquillas inteligentes, entre otras dotaciones y comodidades.

Sostenible

La promoción destaca "por el mix de producto, reflejado en la gran variedad de distribuciones; o el carácter sostenible de Vera, que contará con calificación energética doble A gracias a medidas como la aerotermia o la creación de inmuebles pasantes o con doble orientación".

Recreación interior de la promoción Vera de Neinor Homes / Levante-EMV

35 años

Atendiendo a la concepción de Vera, por su tipo de oferta y localización, la promoción "está atrayendo a jóvenes que quieren una vivienda para disfrutar e inversores que buscan un inmueble para destinarlo al alquiler". También a familias en crecimiento. Según Neinor, que no precisa el importe al que salen a la venta los pisos, "esta buena aceptación del mercado se traduce en un elevado ritmo de ventas: ya se ha vendido más de un tercio de las viviendas. Y este cliente de perfil medio procede, principalmente, de Valencia, tiene entre 35 y 40 años y está valorando el tamaño de la promoción y las zonas comunes".

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Dormitorio de las viviendas de la promoción Vera de Neinor Homes / Levante-EMV

Además de la promoción en sí y las zonas comunes, la demanda "también está teniendo muy en cuenta su ubicación en pleno barrio de Nou Benicalap, un área residencial totalmente consolidada con todos los servicios, que limita al norte con el municipio de Burjassot y al sur con los barrios de La Zaidía y Campanar, sin olvidar que el Nuevo Mestalla "transformará por completo esta parte de la ciudad y supondrá un crecimiento también comercial".