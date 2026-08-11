Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sidi SalerEl tiempo en ValenciaDónde ver el eclipseAlginetIncendios hoyMedusa
instagramlinkedin

Inmobiliario

Arrancan en València las obras de 157 viviendas para jóvenes y parejas

Vera, nombre del proyecto, que se encuentra en Nou Benicalap, ya está vendido al 35% y será entregado en el último trimestre de 2028

Arrancan en València las obras de 157 viviendas para jóvenes y parejas

Arrancan en València las obras de 157 viviendas para jóvenes y parejas

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

La promotora Neinor Homes ha comenzado las obras de Vera, una promoción, comercializada bajo la marca AEDAS Homes, que estará conformada por un total de 157 viviendas, además de zonas comunes. El objetivo de la compañía con esta iniciatica es dar respuesta a "una demanda muy fuerte de vivienda de obra nueva en la zona de Nou Benicalap, en la cara noroeste de la ciudad, un enclave estratégico y consolidado que representa la guinda a una zona consolidada gracias a la Ronda Norte y que se encuentra a poco más de un kilómetro del futuro Nuevo Mestalla". Jóvenes solteros y parejas son dos de los colectivos a los que van dirigidas las viviendas de forma prioritaria, según un comunicado de la empresa.

La fecha de entrega de las primeras viviendas está fijada para último trimestre de 2028. Vera, diseñada por el estudio de arquitectura Arqueha, estará integrada por viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero, incluidos áticos como tipología especial. Y, complementando esta oferta, el residencial disfrutará de zonas comunes de más de 3.000 metros cuadrados que incluyen piscina al aire libre, gimnasio, sala polivalente, jardines, aparcamiento para bicicletas o espacio para taquillas inteligentes, entre otras dotaciones y comodidades.

Sostenible

La promoción destaca "por el mix de producto, reflejado en la gran variedad de distribuciones; o el carácter sostenible de Vera, que contará con calificación energética doble A gracias a medidas como la aerotermia o la creación de inmuebles pasantes o con doble orientación".

Recreación interior de la promoción Vera de Neinor Homes

Recreación interior de la promoción Vera de Neinor Homes / Levante-EMV

35 años

Atendiendo a la concepción de Vera, por su tipo de oferta y localización, la promoción "está atrayendo a jóvenes que quieren una vivienda para disfrutar e inversores que buscan un inmueble para destinarlo al alquiler". También a familias en crecimiento. Según Neinor, que no precisa el importe al que salen a la venta los pisos, "esta buena aceptación del mercado se traduce en un elevado ritmo de ventas: ya se ha vendido más de un tercio de las viviendas. Y este cliente de perfil medio procede, principalmente, de Valencia, tiene entre 35 y 40 años y está valorando el tamaño de la promoción y las zonas comunes".

Noticias relacionadas

Dormitorio de las viviendas de la promoción Vera de Neinor Homes

Dormitorio de las viviendas de la promoción Vera de Neinor Homes / Levante-EMV

Además de la promoción en sí y las zonas comunes, la demanda "también está teniendo muy en cuenta su ubicación en pleno barrio de Nou Benicalap, un área residencial totalmente consolidada con todos los servicios, que limita al norte con el municipio de Burjassot y al sur con los barrios de La Zaidía y Campanar, sin olvidar que el Nuevo Mestalla "transformará por completo esta parte de la ciudad y supondrá un crecimiento también comercial".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
  2. El hotel Sidi Saler busca una segunda oportunidad
  3. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
  4. Detienen a un futbolista neerlandés de 20 años justo a tiempo en el aeropuerto de València, horas después de una violación
  5. Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos
  6. La Guardia Civil detiene a tres butroneros tras sorprenderlos en Benifaió
  7. Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí al grito de 'Viva Franco
  8. El frente de tormentas deja chubascos 'intensos', reventones cálidos y rachas de más de 115km/h en Alicante y el sur de Valencia

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

La Comunitat Valenciana desplegará un dispositivo de 15.000 efectivos, 29 aviones y 40 drones ante el eclipse

Pablo García se corona como el jugador revelación tras su gran año en el Alzira FS

Pablo García se corona como el jugador revelación tras su gran año en el Alzira FS

El Levante cierra la cesión de Thiago Fernández desde el Villarreal

El Levante cierra la cesión de Thiago Fernández desde el Villarreal
Tracking Pixel Contents