Atitlan duplica ingresos y alcanza los 609 millones en 2025

Grupo Atitlán cerró el pasado ejercicio duplicando sus ingresos, gracias sobre todo a la incorporación en 2025 a la firma inversora liderada por Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona, Juan Roig, y Aritza Rodero del Grupo Gaviota, según un comunicado hecho público por la compañía valenciana.

En la misma, Atitlán asegura que sus cuentas consolidades correspondientes al año pasado "vuelven a presentar unos resultados positivos, en línea con la propuesta de creación de valor desarrollada en sus plataformas multisectoriales". De esta manera, la cifra de negocio consolidada alcanzó los 609 millones de euros, con un crecimiento del 102%, mientras que el ebitda (beneficio bruto de explotación) llegó a 70,5 millones, lo que implica una subida del 156 %.

La incorporación de Grupo Gaviota en 2025 al perímetro de empresas gestionadas por Atitlán "ha marcado los resultados del ejercicio. La compañía con sede en Sax (Alicante) es líder en la fabricación de equipamiento exterior del hogar (toldos, persianas, ventanas y cerramientos) y afronta una nueva etapa de expansión y consolidación, que ya ha dado lugar a adquisiciones estratégicas en el mercado nacional (Glass Madrid)".

Avances

En una carta a los ‘stakeholders’ de Atitlan, es decir personas, grupos u organizaciones que tienen un interés o se ven afectados por las acciones de una empresa, Centeno y Rodero destacan los avances como grupo “más sólido, más diversificado y más comprometido”. Estas características "ponen en valor la capacidad de adaptación frente a un entorno complejo, definido por las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados financieros y las incertidumbres en torno al comercio internacional”.

El modelo multisectorial construido durante dos décadas “ha vuelto a demostrar su solidez”. Esta "apuesta estratégica permite que, sobre la base del área industrial/servicios, las plataformas de agricultura, inmobiliario y acuicultura que lidera Atitlan vayan construyendo valor de forma sostenible y responsable, hasta representar un grupo con más de 12.000 empleados y proyectos de escala global".

Hitos

Entre los hitos alcanzados durante 2025, la firma destaca el cierre del vehículo de 500 millones levantado junto a Banco Santander para invertir en el cultivo de superalimentos, que, además de pistachos, uvas y pimientos, ha iniciado las primeras plantaciones de arándanos. Ese año también tuvo lugar la inauguración de la central de última generación de Sea Eight en Gijón para producir lenguado premium mediante tecnología de recirculación de agua.

Por su parte, el área inmobiliaria ha conseguido impulsar la urbanización del PAI del Grao de València, un proyecto de regeneración urbana que afectará a 380.000 metros cuadrados para conectar el barrio marítimo con el centro urbano. Al mismo tiempo, Atitlán ha formalizado alianzas para impulsar la promoción de vivienda asequible (Grupo Ática) y otro para explorar el formato ‘branded residences’ (Caledonian), un modelo habitacional que combina viviendas de lujo con las comodidades de un hotel.

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El crecimiento sostenido que demuestran los resultados de 2025 "es el reflejo de la apuesta de Atitlan por un modelo basado en la gestión activa y diversificada. Estas señas de identidad han convertido al grupo en un referente del ‘mid- market’ español, donde es reconocido por su compromiso y por el impacto positivo en los territorios y sectores en los que opera, proyectándose como un socio fiable y de largo plazo para construir valor", según el citado comunicado.