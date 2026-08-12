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Horario especial de Consum este sábado festivo

La cadena de supermercados abrirá sus puertas el 15 de agosto casi en la totalidad de sus establecimientos, aunque la mayoría lo hará en horario reducido

Consum abre el próximo sábado con horario especial por la festividad de La Asunción.

Consum abre el próximo sábado con horario especial por la festividad de La Asunción. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La cadena de supermercados Consum abrirá sus puertas este sábado, 15 de agosto, festivo de la Asunción, en la totalidad de sus establecimientos repartidos por la Comunitat Valenciana, Cataluña, la Región de Murcia y Andalucía. Según ha informado la cooperativa, la gran mayoría de las tiendas funcionará en horario reducido, de 9.00 a 14.30 horas, con la única excepción de los seis supermercados que la empresa tiene en Elx, que permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Los clientes pueden consultar el horario concreto de su tienda más cercana a través de la web de la compañía.

Horario ampliado en las zonas de mayor afluencia turística

Consum ha decidido mantener su horario habitual, de 9.00 a 21.30 horas, en los establecimientos ubicados en las localidades con mayor presencia de turistas durante el mes de agosto. Esta medida afecta a decenas de supermercados repartidos por las cuatro comunidades autónomas.

En la Región de Murcia, abrirán con horario completo las tiendas de Águilas (Pablo Iglesias), Puerto de Mazarrón, Los Alcázares y San Pedro de Pinatar.

En Andalucía, mantendrán el horario turístico los supermercados de Vera, Mojácar, Motril (Ronda de Poniente) y las tres tiendas de Roquetas de Mar (Avenida Sabinal, Aguadulce y Avenida Roquetas 119), además de los dos establecimientos de El Ejido, en Balerma y Avenida del Mar.

En Castilla-La Mancha, abrirán en horario ampliado las tiendas de Villanueva de los Infantes, Casasimarro, Casas-Ibáñez y Mota del Cuervo.

En Cataluña, la lista de municipios con horario turístico incluye Sitges, Calonge i Sant Antoni, L'Hospitalet, Mont-roig del Camp y Vilanova i la Geltrú, además de las dos tiendas de Lloret de Mar, las dos de Pineda de Mar y las dos de Blanes.

La Comunitat Valenciana concentra el mayor número de supermercados con horario turístico.

En Alicante, abrirán en horario completo, entre otras, ocho tiendas de Torrevieja; tres de Orihuela; seis de Benidorm; dos de l'Alfàs del Pi; tres de la Vila Joiosa; dos de Altea; tres de Dénia; dos de El Verger; y tres de Rojales. También abrirán con horario amplio El Campello, dos tiendas de Alicante, Calp, Benissa, Teulada, Xàbia, San Fulgencio y Santa Pola.

En Castellón, mantendrán el horario turístico tiendas en Alcossebre, Peñíscola, Oropesa, Segorbe, Xilxes, Moncofa y Almenara, además de dos de Benicàssim .

En Valencia, abrirán con horario ampliado supermercados en Gilet, Náquera, la Pobla de Farnals, Canet d'en Berenguer, el Port de Sagunt, Alborache, Ayora, Bocairent, Chiva, Montserrat, Catadau, Turís, Picassent, Torrent, el Perelló, Tavernes de la Valldigna, Piles, Oliva, Daimús, Miramar y Chella, además de dos tiendas de Cullera.

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Esta ampliación de horarios da respuesta al aumento de la demanda que registran los municipios costeros y de interior con mayor actividad turística durante el mes de agosto.

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