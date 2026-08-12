Hoteles al 100 % y restaurantes con menús especiales para ver el eclipse en València

Valencia registra un lleno total. A pocas horas del eclipse, según el Gremi d'Hotels de València, la ocupación hotelera alcanza el 100 %. Su presidente, Luis Martí, lo resume con una frase que se repite estos días en los mostradores de recepción: "gran expectación". No es para menos ya que València se ha colado en el mapa de las mejores ciudades desde las que observar el fenómeno, y eso se ha dejado notar en las reservas.

Pero los hoteles no se han limitado a colgar el cartel de "completo". Martí explica que cada establecimiento, a su manera, ha diseñado actividades paralelas y ha buscado "las mejores ubicaciones posibles" para que los huéspedes vivan el momento con todas las facilidades. La consigna es convertir el eclipse en una experiencia, no solo en un rato de mirar al cielo.

La seguridad, eso sí, es la gran protagonista detrás de escena. En Casual Hoteles, por ejemplo, han decidido repartir gratis gafas homologadas para la observación solar entre los clientes de sus tres hoteles valencianos cuya estancia coincida con el eclipse. La idea, cuentan desde la cadena, es que sus huéspedes disfruten "de una forma especial y, sobre todo, segura".

El fenómeno desde los tejados

Quien prefiera vivir el fenómeno con vistas de altura tiene varias opciones sobre los tejados de la ciudad. En The Coin Rooftop, del hotel Estimar Valencia, han preparado un menú especial pensado como una velada exclusiva sobre el 'skyline' valenciano, con el eclipse como telón de fondo al atardecer desde uno de los 'rooftops' más emblemáticos de la ciudad. La propuesta, eso sí, tiene un precio ajustado a la ocasión: 120 euros por persona y reserva obligatoria.

Tampoco se queda atrás el Barceló Valencia, que abrirá su terraza panorámica para la ocasión. Desde Barceló Experiences insisten en que han cuidado "cada detalle" para que la experiencia se disfrute "con total comodidad y seguridad". El paquete incluye gafas homologadas, acceso a la terraza y una bebida a elegir de la carta, todo pensado para seguir el espectáculo astronómico con estilo.

El denominador común es hacerse con unas gafas certificadas, buenas vistas y un punto de exclusividad. La ciudad se prepara para recibir a visitantes que buscan algo más que una habitación donde dormir y que quieren un balcón privilegiado para el fenómeno. Entre azoteas, terrazas y menús con nombre propio, València se reinventa por unas horas en capital del turismo astronómico.