L'Albufera de València vibra con el eclipse

Ser testigo de un eclipse solar total que no se volverá a ver hasta dentro de más 150 años desde un paraje tan mágico como es l'Albufera de València tiene mucho de privilegio. La belleza del entorno, ya de por sí, mayúscula, se vio acrecentada por un inusual momento de oscuridad que la luna, interponiéndose en el camino del sol, permitió vibrar con el mismo al público que se concentró en el entorno de este parque natural.

Llegar hasta el lugar no fue tarea fácil. Las férreas restricciones impuestas para evitar aglomeraciones y salvaguardar el bosque de la Devesa del Saler que se encuentra en nivel 3 por riesgo de incendios forestales, llevó a cortar la carretera CV-500 desde las 17.30 horas, media antes hora de lo previsto, y prohibir el tráfico privado excepto para los vecinos de las pedanías. Así que los aficionados a la astronomía y curiosos no residentes que lograron llegar al punto de observación elegido arribaron al lugar muchas horas antes del eclipse.

Desde primera hora de la mañana la Guardia Civil se apostó en la entrada de la CV-500 para controlar el tráfico. ¿Cuál fue entonces la alternativa de los curiosos para llegar al embarcadero de la Gola de Pujol? Las bicicletas, el autobús de la línea 25 y las piernas. Porque dada la gran dificultad para dejar el coche hubo quienes se deshicieron de él a varios kilómetros de distancia. Es el caso de Adán Sánchez, un joven de Toledo que lleva dos años viviendo en Catarroja y es gran amante de la fotografía. “He dejado el coche en el cementerio del Palmar y he venido andando”, lo que le oligó a desprenderse de la silla y otro avituallamiento que tenía preparado. “Recorrerme varios kilómetros cargado y con este sol me parecía imposible” así que cámara de fotos en ristre y pertrechado con una toalla y agua, llegó sobre las 12.30 horas al pantalán.

Italianos, alemanes y franceses fueron el principal público que parecía blindado al calor extremo que se cernía a las tres de la tarde. Hay quien vino únicamente armado con un paraguas para protegerse del sol. La emergencia sanitaria se convertía cada vez más en una amenaza real.

Islandia

Mientras tanto, las lluvias torrenciales en Islandia impidieron que Albuixech, una población próxima a València, fuera el primer pueblo en ver el eclipse en directo desde este país. La Associació Astronòmica había anunciado que el acontecimiento podría verse en una pantalla gigante con una antelación de tres cuartos de hora desde el país nórdico, pero no fue posible por las pésimas condiciones climáticas en aquel lugar y la decepción cundió entre los cientos de personas que acudieron a este municipio de l’Horta Nord.

El eclipse visto desde l'Albufera de València / Francisco Calabuig

Las altas temperaturas de la tarde y la gran movilidad para observar el fenómeno astronómico desde puntos con buena visibilidad dificultaron el tráfico por las vías valencianas, con el corte de algunas de ellas, accidentes e importantes retenciones ante el incendio de vehículos.

Atasco

En este sentido, el caso más claro fue el atasco kilométrico que se vivió en torno a las 16 horas en la V-30 en dirección al Puerto de València. Un camión se incendió en esta infraestructura a la altura de Xirivella y Quart de Poblet, cerca de la incorporación con la A3, provocando retenciones en dirección al puerto en una de las vías más habituales y con mayor actividad rodada al conectar València y su área metropolitana.

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En Peñíscola, el incendio de un coche afectó a otros cuatro vehículos estacionados en el aparcamiento de la localidad castellonense junto al punto de observación oficial del eclipse. También se registraron complicaciones en la A-23, la carretera que une el litoral con el interior de Castellón y Teruel.