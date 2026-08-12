Los pensionistas de Godella y L'Eliana cobran el doble que los de Tírig

El diferente tipo de ocupación, los años cotizados, el importe de la cotización y las distancias salariales explican en buena media por qué hay pensionistas en las Comunitat Valenciana que cobran el doble que otros. Es el caso, por ejemplo, de Godella o L'Eliana, que superan los 1.600 euros, frente a los 888 de municipios como Tírig, que estos días lucha contra el fuego que arrasa su término municipal, según los datos que acaba de publicar el Institut Valencià d'Estadistica, correspondientes al segundo trimestre de 2026.

En realidad, la localidad de la autonomía donde más cobran los pensionistas es en la población castellonense de Villamalur, ubicada en la comarca del Alto Mijares y que solo tiene 99 habitantes. Los que están jubilados en ese municipio cobran de media al mes 1.899 euros. La segunda posición corresponde a la ya citada Godella, con 1.683 euros, seguida por L'Eliana, con 1.666, San Antonio de Benagéber, con 1.655, y la también castellonense Alcudia de Veo, con 1.629 euros.

Justo a continuación aparece una de las ciudades de la Comunitat con un mayor poder adquisitivo en términos de renta. Se trata de Rocafort, con 1.575. L'Alcora tiene 1.511 y, después, figuran València, con 1.466 euros, y Sagunt, con 1.462. Las otras dos capitales de provincia de la autonomía surgen por detrás, con 1.389 euros Alicante y 1.341, Castelló de la Plana.

Menos ingresos

Los ingresos son sustancialmente inferiores en otras poblaciones de la autonomía, la mayoría de ellas ubicadas en la provincia de Castellón. En los 888 euros de la ya citada Tírig se encuentran otros municipios de dicho territorio como Olocau del Rey, Castellfort, Catí y Vilar de Canes, pero también los alicantinos Granja de Rocamora, Tárbena, Llíber y Confrides. Por encima de todos ellos aparecen pueblos que apenas superan los 900 euros como Cervera del Maestre (901), Rojales (901) o Herbés (905).

Un grupo de jubilados en Castellón, este año / KMY ROS

La distancia entre territorios es igualmente relevante cuando se hace la comparación entre las diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana. Los que cobran las pensiones más elevadas son los residentes en el Cap i casal, con 1.466 euros. A estos les siguen L'Alcalaten (1.382), el Camp de Morvedre (1.347), l'Alacantí (1.343), l'Horta Nord (1.271) y la Plana Alta (1.260).

Comarcas

En la capital autonómica, los ingresos de sus pensionistas están de media más de 500 euros por encima de lo que perciben en l'Alt Maestrat, que es donde se cobra menos. En la comarca castellonese el dinero que obtienen sus jubilados ascienden a 936 euros, por debajo de los 966 de la Vega Baja, los 988 de la Canal de Navarrés y los 993 de Els Ports. Les sigue el Alto Mijares, la primera comarca que supera los mil euros con 1.017.

El informe del departamento estadístico de la Generalitat indica que el número total de pensiones contributivas percibidas por residentes en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2026 fue de 1.070.051, lo que conlleva un incremento del 1,7 % respecto del mismo período del año anterior. De ellas, el 47 % correspondieron a hombres y el 53 % restante a mujeres. Sin embargo, el número de pensionistas es ligeramente inferior, dado que algunas personas cobran más de una de estas prestaciones. En concreto, son 963.793, casi 15.600 más que un año antes. En este caso, los hombres acaparan el 50,3 % y las mujeres, el 49,7 %.

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Ingresos

Asimismo, un 63,9 % del total de pensiones fueron de jubilación, por un 22,6 % de viudedad, un 10 % de incapacidad permanente y un 3,4 % de las de orfandad. La prestación media en el primer caso asciende a 1.463 euros. Un 35,9 % (46 en el caso de los hombres y 21,2 en el de las mujeres) percibe más de 1.500 euros.