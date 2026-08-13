El alquiler en la Comunitat Valenciana toca techo: se dispara un 74 % en cinco años y cuesta 1.184 euros al mes

Quien haya intentado alquilar un piso este verano en algún punto de la Comunitat Valenciana sabrá que la sensación de que todo sube no es cosa de la imaginación, sino de números que, en muchos casos, no cuadran con la economía de casa. Los últimos datos relativos al mes de julio del portal inmobiliario Fotocasa revelan que arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados en la Comunitat Valenciana cuesta ya de media 1.184 euros al mes. Esta cifra se traduce en un 6,2 % más que hace un año y la cifra más alta desde que existe registro.

El repaso a la serie histórica de julio, que el portal Fotocasa mantiene desde 2011, deja el dato que mejor resume la escalada. Según estas cifras, hace apenas cinco años, en julio de 2021, ese mismo piso de 80 metros costaba de media 681 euros al mes. Hoy hay que pagar 503 euros más por la misma vivienda, esto es un incremento acumulado de casi el 74 % en un lustro.

Para hacerse una idea, en 2011 -hace 15 años- el alquiler medio en la Comunitat Valenciana rondaba los 475 euros; hizo falta más de una década para duplicarlo, pero tan solo cinco años para dispararlo otro 74 % más.

De este modo, el metro cuadrado se sitúa ya en 14,80 euros, frente a los 14,14 euros de la media nacional, lo que confirma que alquilar en la Comunitat Valenciana es ya más caro que en el conjunto de España (con una media de 1.131 euros), según revelan los datos de Fotocasa.

"La Comunitat Valenciana se mantiene como uno de los principales focos de atracción de demanda del país, lo que continúa tensionando los precios al alza con un incremento del 6,2 % interanual. Alcanzar los 14,80 euros por metro cuadrado y superar los 1.180 euros de media al mes confirma que la fuerte presión del alquiler se ha consolidado en la región", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, que atribuye la escalada tanto a la demanda local como al dinamismo comprador e inversor que vive la costa valenciana.

Los más caros y más baratos

Es precisamente en el litoral valenciano donde el bolsillo del inquilino sufre más. La Pobla de Farnals encabeza la lista de municipios más caros, con una media de 1.586 euros al mes por un piso de 80 metros, seguida de Alboraia (1.466 euros), Xilxes (1.399 euros), Benidorm (1.398 euros), la propia ciudad de València (1.370 euros) y Xàbia (1.345 euros).

En el extremo opuesto, quien busque un alquiler algo más económico aún puede encontrarlo en Burriana, donde 80 metros cuadrados cuestan de media 550 euros, en Almoradí (574 euros) o en Alzira (578 euros).

La comparación con el resto de España sitúa a la Comunitat en una posición intermedia-alta. Por delante quedan Madrid, la autonomía más cara del país con 1.542 euros de media (19,27 €/m2); Baleares, con 1.526 euros; y Cataluña, con 1.366 euros, aunque aquí el precio ha bajado con fuerza, un 16,3 % interanual, en pleno debate sobre el tope a los precios en zonas tensionadas.

Por debajo, 11 comunidades autónomas siguen sin superar los 1.131 euros de la media española, con Extremadura (630 euros) y Castilla-La Mancha (731 euros) como las más asequibles del país.

Noticias relacionadas

Si el foco se pone en las capitales de provincia, València, con 1.370 euros, queda lejos del podio que lideran San Sebastián (1.610 euros), Madrid (1.596 euros) y Palma de Mallorca (1.529 euros), aunque se acerca a Barcelona, que con 1.456 euros ha protagonizado el mayor desplome entre las grandes ciudades, un 22,3 % menos que hace un año. En el lado más barato, Jaén sigue siendo la capital más asequible de España, con 600 euros al mes.