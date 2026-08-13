El precio del carburante se acerca a máximos en plenas vacaciones de verano

Llenar el depósito se ha convertido en un mal trago para los conductores valencianos. El pasado 1 de julio, día en que el Gobierno retiró la ayuda a los carburantes vigente hasta entonces, un litro de diésel costaba en la provincia de Valencia 1,51 euros. Un mes y medio después, el 12 de agosto, ese mismo litro se pagaba ya a 1,79 euros. La diferencia, 28 céntimos, se traduce en casi 14 euros más por cada depósito de 50 litros, un golpe al bolsillo que ha terminado forzando al Ejecutivo a reaccionar.

Aquel 1 de julio el IVA de la gasolina y el diésel volvió al tipo general del 21 %, tras meses con la rebaja al 10 %. El Gobierno sustituyó esa ayuda por una retirada gradual del alivio en el Impuesto sobre Hidrocarburos: 10 céntimos por litro en agosto, 5 en septiembre y su fin en octubre de 2026. La escalada del gasóleo, sin embargo, ha roto ese calendario. El máximo desde entonces fue el pasado 4 de agosto cuando llegó a los 1,81 céntimos por cada litro.

El IPC de julio, publicado este jueves por el INE, confirma que el gasóleo subió un 15,7 % interanual, por encima del umbral del 15 % fijado en el decreto frente al impacto de la guerra de Irán. Al superarlo, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta del Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo. De este modo, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos para el gasóleo no se quedará en los 5 céntimos previstos, sino que subirá a 20 en septiembre. La gasolina, -que en julio se encareció un 7,3%- al no superar el umbral, mantiene el calendario ordinario de 5 céntimos de rebaja el próximo mes.

Echando mano del calendario, el precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21 % desde que decayó la rebaja del IVA al 10 % a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano.

En concreto, en el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,56 % con respecto a la anterior, para situarse en los 1,821 euros, su nivel más alto desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,7 euros, tras encarecerse un 0,88 % respecto a la semana pasada, para tocar máximos desde la semana del 23 de abril, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

La inflación valenciana, una décima por debajo de la media

La inflación se situó en julio en el 3,5 % en la Comunitat Valenciana, una décima por debajo del dato nacional, revisado al alza por el INE hasta el 3,6 %, cuatro décimas más que en junio. Tiraron al alza el transporte (2,5 %), el ocio (1,6 %) y la vivienda (1,5 %), y bajaron el vestido y calzado (-9,7 %) y los alimentos (-0,7 %).

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En el ámbito nacional, el transporte se disparó al 6,2 % interanual por el combustible, y la vivienda subió al 5,7 %, un punto más, por la electricidad. Los combustibles líquidos se encarecieron un 31,5 % -un 15,7 % el gasóleo y un 7,3 % la gasolina- por el conflicto en Oriente Medio; la luz subió un 8,4 % y el gas natural, un 4,1 %. La inflación subyacente, sin energía ni alimentos frescos, se situó en el 3 %, una décima más que en junio.