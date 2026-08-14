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Un 15 % de los alquileres en Valencia dura menos de 24 horas en el mercado

El porcentaje baja al 14 % de todas las viviendas que salen para arrendar en el Cap i Casal

Edificios de nueva construcción en València

Edificios de nueva construcción en València / Francisco Calabuig

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

La demanda es tan elevada que, pese a que los precios están completamente fuera de control, una parte sustancial de las viviendas que los valencianos ponen en el mercado para ser alquiladas se arriendan en menos de 24 horas. En el caso de la provincia de Valencia, el 15 % del total de pisos se esfuman en menos de lo que dura un día, según un informe publicado hoy por el portal inmobiliario idealista relativo al segundo trimestre de 2026.

Para poner en contexto el nivel de desesperación de quienes buscan un alojamiento estable, basta con citar que los últimos datos relativos al mes de julio del portal inmobiliario Fotocasa revelan que arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados en la Comunitat Valenciana cuesta ya de media 1.184 euros al mes. Esta cifra se traduce en un 6,2 % más que hace un año y la cifra más alta desde que existe registro.

Necesidad

Es decir, es tal la necesidad que, pese a todo, los ciudadanos 'asaltan' las ofertas de alquiler en un contexto en el que la compra de inmuebles está casi imposible e incluso también es muy difícil conseguir habitaciones a buen precio. Como ha quedado dicho, el alquiler exprés se sitúa en el 15 % de en la provincia de Valencia, mientras que se queda en el 14 % en la de Alicante y el 12 % en la de Castellón. El dato de estos territorios está por debajo del 17 % de la media nacional, según idealista.

Pisos de obra nueva en València. Valencia VLC reportaje de arquitectura edificios de nueva construcción blancos de color blanco . Crisis inmobiliaria de acceso a la vivienda . Vivienda de nueva construcción . Vivienda alquiler . Barrio Malilla

La demanda de alquiler está disparada en València / Francisco Calabuig

El ranking de provincias con más alquiler exprés está encabezado por Teruel (39%) y Barcelona (35%), seguidas de Tarragona (31%), Navarra (29%), Guipúzcoa (27%), Guadalajara y Álava (26% en ambas) y Huesca (25%). Por encima del 20% se encuentran también Cuenca (23%), Burgos (23%), Vizcaya y Girona (22%), y Zaragoza, Lleida, Las Palmas y Ávila (21%). Por el contrario, Cáceres es la provincia con menor arrendamiento de estas características (3%), seguida de Ourense (6%), Soria (8%), Lugo y Salamanca (9% en ambas).

Capitales

Ceuta lidera el ranking de capitales con el 67% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de Teruel (50%) y Huesca (44%). En los tres casos se trata de mercados muy pequeños en los que un puñado de viviendas puede disparar la estadística del arrendamiento exprés, tal como precisa el citado portal.

A continuación se sitúan Barcelona (36%), Melilla (31%) y Girona, Guadalajara y Tarragona, que comparten un 30%. Les siguen de Pamplona (29%), Lleida (28%), Vitoria (26%), Cuenca (25%), Palma y Logroño (24%), Burgos (23%), Bilbao y Zaragoza (21%).

En el resto de grandes mercados la mayor incidencia del alquiler exprés se da San Sebastián con el 14% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas. A la par aparece València (14%) y tras esta se hallan Sevilla y Castellón de la Plana (13%), Alicante (10%) y Madrid y Málaga (9% en ambas ciudades).

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Soria es la única capital donde este fenómeno no existió durante el segundo trimestre, mientras que Cáceres (4%), Ourense y Almería (6%) fueron las ciudades con menor incidencia.

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