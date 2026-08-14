Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

El consumo de alimentos y bebidas se reactivó el año pasado en España, con un incremento del 0,4%, una subida leve pero significativa ya que supone un cambio de tendencia tras cinco años a la baja, según destaca el informe anual del Ministerio de Agricultura y Alimentación. En 2025, los españoles consumieron 30.798 millones de kilos de alimentos, a los que destinaron un presupuesto, en conjunto, de 123.694 millones de euros, lo que implica que cada ciudadano se gastó de media, en todo el año, 2.872,7 euros per cápita, un 3,4% más que en 2024.

El estudio ministerial aporta, más allá de las cifras y las estadísticas, otras informaciones relevantes sobre cómo consumen los españoles, que, pese a que cada vez llenan menos la cesta o el carrito, aumentan el número de actos de compra o de visitas que hacen a la tienda posiblemente porque, además de procurar por el ahorro, también se han vuelto más selectivos. Estas son algunas de esas tendencias recogidas en el panel de consumo alimentario en España en 2025.

Los españoles compraron el año pasado más huevos que en 2024, un 3% más a pesar del "fuerte" aumento de su precio, que se cifró en un 19,4% anual, señala el informe del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Platos como la tortilla de patata u otros a base de huevo siguen ocupando un lugar "central" en el consumo doméstico. A ello se ha sumado, además, el auge que este alimento ha tomado por su alto contenido de proteínas, ideal para distintos tipos de dieta de adelgazamiento o de mantenimiento en el caso de deportistas.

Tras unos años de caída por culpa de la falta de producto y el consiguiente aumento de precios, el aceite de oliva vivió en 2025 una fuerte recuperación de la demanda, con un 20,4% más de compras en volumen. La clave fue su abaratamiento, con unos precios que se redujeron en un 40% anual según los datos del IPC.

El tíquet medio de compra se mantiene estable en 2025, con un importe de 19,4 euros en cada acto de compra. Eso sí, los consumidores van más veces a comprar (más de cuatro veces por semana) y cargan menos volumen (6,1 kilos/compra).

Un hombre abona el importe de su compra en un supermercado de Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

El consumo de alimentos frescos en 2025 creció un 1,2% en volumen mientras el gasto subió un 6,7% en los hogares. Otros informes indican, en este sentido, que el 87,1% de los consumidores considera fundamentales los frescos, cuya frecuencia de consumo habitual es de entre una y dos raciones diarias de frutas y verduras, y de dos a tres raciones semanales de carne y pescado. Representan ya el 38,1% en volumen y del 40,9% en valor de todo lo que compran las familias.

El uso de la plancha, sartén, comidas en frío o hervidas al vapor son los modos de preparación preferidos por los hogares y todas ellas se consideran técnicas saludables. La freidora de aire se confirma como tecnología emergente y ya representa el 4,8% de las ocasiones de consumo.

El informe detalla que el 40% de los españoles come bocadillos con una frecuencia de dos veces por semana. El 10% de las comidas principales son bocadillos y la preferencia sigue siendo el bocadillo al sándwich. Los de jamón curado y los de jamón cocido con queso los más consumidos (23% de los que se sirven), aunque los que más crecen son los de tortilla y los de atún.

La paella y la tortilla de patatas siguen siendo dos de los platos tradicionales de la gastronomía española que siguen elaborándose de forma casera en el hogar. No ocurre lo mismo, en cambio, con gazpachos y salmorejos. El 76% de las veces que se consumen esas dos sopas frías en casa son ya de elaboración industrial, dentro de la tendencia que experimentaron hace ya unos años los caldos. En cambio, el 85,2% de las veces que se come paella es casera y el 70,6% de las ocasiones en que se sirve tortilla de patatas también se ha hecho en casa.

Un cuenco de lentejas con verduras. / Archivo

Los españoles se sientan a la mesa para degustar platos propios de la gastronomía local al menos cuatro veces por semana. Ensaladas, lentejas y tortillas son los favoritos, con un puesto destacado para las primeras. Los platos internacionales más reclamados son los mexicanos, orientales y árabes además de elaboraciones como las pizzas y los paninis italianos.

El 95,6% de los españoles come o cena en casa y el tiempo dedicado a preparar estas comidas se ha reducido: actualmente se emplean unos 25 minutos de media, un 5% menos que en 2021. Esta tendencia se traduce en menús más sencillos y una mayor presencia de platos únicos.

El desayuno, la comida y la cena constituyen el 80% de las ocasiones de consumo de los españoles. En 2025 se realizaron más comidas y cenas en casa, pero en el caso de desayuno se percibió una cierta desagregación: se mantiene el desayuno doméstico de primera hora, más ligero, y aumenta el de media mañana. En cambio se reducen las meriendas. En el caso del desayuno y del tentempié de media mañana, los dulces son los preferidos entre semana al ser una opción más rápida mientras el desayuno salado se reserva para los fines de semana al hacerse más tardío y con más tiempo para su elaboración.