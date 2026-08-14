El nuevo hotel de lujo de València busca un centenar de trabajadores

València se prepara para sumar un nuevo hotel a su oferta, el que será uno de los más lujosos de la ciudad. MYR Hotels, la cadena boutique valenciana que abrió su primer establecimiento en 2016, ha puesto en marcha la búsqueda de un centenar de profesionales para poner en marcha The Bank, su nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo, que abrirá sus puertas en noviembre. El establecimiento es uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos anunciados en el Cap i Casal en los últimos años.

Para levantar un proyecto de esta envergadura, MYR Hotels necesita ahora formar el equipo que lo hará funcionar, y para ello la cadena hotelera busca un centenar de vacantes repartidas entre cocina, sala y recepción. Entre los perfiles que se necesitan, se buscan cocineros, camareros, cocteleros y personal de limpieza en cocina.

La convocatoria hace un llamamiento también a trabajadores que desempeñen las labores de recepcionistas, conserjes o botones. Igualmente, The Bank busca reclutar camareros de pisos y personal de mantenimiento. Todas las incorporaciones se realizarán mediante contrato indefinido, según confirma la cadena hotelera valenciana a este diario.

Fernando Bustamante

Para agilizar un proceso de selección de esta magnitud, la compañía concentrará las entrevistas en un ‘Recruitment Day’ los días 16 y 17 de septiembre en sus oficinas de Catarroja. Quienes se inscriban recibirán una franja horaria concreta, de mañana o tarde, para evitar esperas, y cada entrevista durará entre 30 y 60 minutos según el puesto.

¿Qué perfil buscan?

Desde la cadena valenciana insisten en que la experiencia previa no es un requisito excluyente. "Valoramos tanto la experiencia como la actitud, la motivación y las ganas de aprender", señalan, y definen el perfil ideal como el de personas con actitud positiva, vocación de servicio y pasión por la excelencia. Es imprescindible un buen nivel de español, y en los puestos de cara al público también se pedirá inglés. Además, otros idiomas sumarán puntos.

La cadena busca cocineros, camareros, cocteleros, personal de limpieza en cocina, recepcionistas, conserjes, botones, camareros de pisos y personal de mantenimiento

"La experiencia tendrá un peso diferente en función de cada posición, pero la actitud y foco en cuidar de los huéspedes serán aspectos especialmente relevantes durante el proceso de selección", avanzan desde la cadena.

Otra ventaja para los candidatos es si su perfil encaja en varias posiciones. De ser así, la candidatura podrá valorarse para más de un puesto en el mismo proceso, y al tratarse de una jornada única no habrá rondas adicionales de entrevistas.

El equipo de selección estudiará después todas las candidaturas y responderá a cada aspirante, continúe o no en el proceso, en un plazo de pocos días.

The Bank será uno de los hoteles más lujosos de València. / Levante-EMV

El hotel ocupará el antiguo centro de datos del Banco de Valencia, en la avenida del Puerto, una construcción brutalista de 1975 cuya identidad se ha preservado. Contará con 102 habitaciones, entre las que destaca la suite Grand Heritage, de 88 metros cuadrados, con un precio que rondará los 3.000 euros la noche los fines de semana.

El proyecto, que prevé abrir sus puertas en noviembre, "combina patrimonio, diseño contemporáneo, alta gastronomía y un servicio excepcional", señalan desde la cadena, para convertirse en uno de los grandes referentes del lujo hotelero en la ciudad.

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Con esta apertura, MYR Hotels suma un nuevo activo a un portfolio que ya incluye el Palacio Vallier, Puerta Serranos, Marqués House o Plaza Mercado. The Bank está llamado a ser el nuevo buque insignia de la cadena, y su puesta en marcha abre una oportunidad poco frecuente en la ciudad como cien empleos estables en el segmento hotelero de mayor lujo.