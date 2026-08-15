El sector hotelero valenciano afronta un agosto "espectacular"

Parece difícil dados los registros históricos que se acumulan año tras año, pero el sector hotelero está viviendo un agosto con datos de ocupación superiores a los de 2025 y en el que la gran visibilidad del eclipse en Valencia y Castellón ha tenido su aportación. Tanto la secretaria general de la patronal autonómica sectorial Hosbec, Nuria Montes, como el presidente del Gremi d'Hotels de València, Lluís Martí, coinciden en calificar este mes como "espectacular", aunque extienden este calificativo a toda la temporada estival y auguran que esta bonanza sin parangón podría alcancar a las primeras semanas del otoño si el tiempo sigue siendo cálido.

Nuria Montes asegura que, pese a que este año no hay puente de la Asunción porque el 15 de agosto cae en sábado, la hotelería de la Comunitat Valenciana se encuentra por encima del 90 % en cuanto a ocupación, prácticamente muy cerca de ese 93 %, y subiendo, que el sector considera que es cuando se alcanza el lleno técnico, dado que hay que tener en cuenta las cancelaciones de última hora y las salidas y entradas que se producen sobre todo a mitad de mes.

Esos datos de récord -la ocupación está, según la también exconsellera de la Generalitat, medio punto por encima de la del año pasado- se están dando prioritariamente en Benidorm, València y localidades tradicionales del litoral de la provincia de Valencia como Cullera o Gandia. El resto de la Costa Blanca y Castellón, que venía de unos porcentajes inferiores, superan el 90 %.

Sorpresa

Martí extiende las buenas cifras de agosto -entre un 95 % y un 100 % de ocupación en todo el territorio- tanto al interior como a la costa. "Pensábamos que no se podrían superar las cifras del año pasado porque eran muy elevadas y la capacidad hotelera es la que es y llega un punto en que es difícil crecer más, pero no ha sido así. Estamos sorprendidos desde un punto de vista positivo".

Turistas en bicicleta en el centro de València / Lucía Company

Así las cosas, el presidente del Gremi asegura que los hoteleros lo único que han podido hacer es incrementar precios y lo han hecho de "forma responsable en torno a un 5 %". En este sentido, Martí recordó que el sector pasó entre tres y cuatro años muy malos en cuanto a ingresos como consecuencia de la covid. Por su parte, Nuria Montes asegura que los precios de los hoteles de la Comunitat Valenciana han subido este verano en línea con el alza del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en julio se situó en el 3,6 %.

Eclipse

¿Y el eclipse del 12 de agosto? ¿Ha tenido alguna incidencia en estas cifras históricas? ¿Lo han aprovechado algunos turistas para cambiar su lugar de veraneo y se han desplazado a zonas donde el fenómeno astronómico se podía observar con plena visibilidad? Nuria Montes considera que ha habido "una poca gente" que se ha decantado por esta opción y que los grandes beneficiados han sido el interior y Castellón. Por su parte, Lluís Martí apunta que "es posible" que algunos turistas se hayan visto arrastrados por el eclipse, pero añade que "no hemos detectado que esto sea así porque normalmente, cuando llegan a la recepción del hotel, no suelen explicar los motivos de su elección".

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Otros sectores

El presidente del Gremi d'Hotelers de València asegura, por otro lado, que las buenas cifras de este sector no son extensibles a la totalidad de las actividades más emblemáticas relacionadas con el turismo. Por ejemplo, la restauración "no llena tanto ni puede subir precios", porque la renta disponible de las clases meses ha aminorado en los últimos tiempos: "No renuncian a sus vacaciones, mantienen el hotel y el gasto en combustible para desplazarse, pero recortan en otros gastos", afirma antes de añadir que los beneficiados son las grandes superficies y los supermercados, sobre todo por productos alimenticios, mientras que las tiendas de ropa y otros artículos no notan tanto el aumento de facturación.