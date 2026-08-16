El aeropuerto de Valencia cumple el guión del verano y se acerca al punto de saturación

Mes tras mes, el aeropuerto de Valencia cumple las expectativas empujado por la marea de turistas que se han encariñado del Cap i Casal o que, simplemente, utilizan dicho aeródromo para desplazarse a otros lugares de la provincia, singularmente el litoral. Eso quiere decir que la infraestructura se está aproximando a marchas forzadas a su punto de saturación.

Esta semana, Aena ha publicado los datos de movimiento de pasajeros hasta julio y la conclusión no es otra que Manises se apresta a batir este año un nuevo registro histórico de clientes, con lo que se situará por encima del mínimo previsto para poder dar un servicio decente a sus usuarios y convertirá en urgente la inversión contemplada por el Gobierno para el quinquenio 2027-2031.

El aeródromo valenciano cerró los primeros siete meses del año con 7,3 millones de pasajeros, un 8,5% más que en el mismo período de 2025. De ese total, 1,25 millones correspondieron solo al mes de julio, que experimentó un crecimiento del 11,1 %. El tráfico internacional, mayoritario en la terminal valenciana, creció un 11,6 % entre enero y julio: de los 7.295.234 pasajeros comerciales, 5.571.947 tenían como origen o destino una ciudad fuera de España, mientras que 1.723.287 volaron hacia o desde destinos nacionales (-0,5 %).

En el detalle de las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en julio, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 219.428 viajeros; seguidos de Reino Unido con 124.362; Países Bajos con 101.459; Alemania, con 93.883 y Francia, con 80.971.

Datos históricos

El aeropuerto de Valencia cerró 2025 con cifras históricas: 11,8 millones de pasajeros, un dato que supuso un crecimiento del 9,6 % respecto al año anterior, pero que implicaba superar en 1,3 millones la capacidad anual de la infraestructura, que puede acoger a un máximo de 10,5 millones de pasajeros al año. La magnitud del problema se observa en el hecho de que en los siete primeros meses del año pasado, el aeródromo acumulaba 6,7 millones de usuarios, es decir 600.000 menos que en este ejercicio.

Un avión en las pistas de despegue y aterrizaje de Manises / Germán Caballero

Por tanto, si no sucede ningún cataclismo en los cinco meses de 2026 que quedan por delante -como sucedió en marzo de 2020 cuando la pandemia de la covid-, es prácticamente seguro un nuevo récord de pasajeros y, lo más probable es que se superen los 12 millones de pasajeros, cada vez más cerca del augurio de Aena para 2031, cuando prevé que el aeropuerto de Manises alcance un volumen de viajeros de 13,5 millones de personas.

Una inversión de 402 millones para afrontar la demanda

Según confirmaron fuentes aeroportuarias, uno de los objetivos del próximo DORA 2027-2031 -el plan director del recinto- "es realizar las inversiones necesarias para dotar al aeropuerto de Valencia de capacidad para la demanda futura".

Para este periodo, el aeropuerto de Manises dará el mayor salto inversor de su historia reciente. Según anunció Aena, Valencia recibirá un presupuesto de 402,1 millones de euros para afrontar una serie de reformas, cuya intervención más visible será la ampliación de la terminal.

Las mismas fuentes explicaron a este diario que las obras supondrán duplicar la superficie actual de la terminal con más espacio para área comercial, la construcción de una nueva Sala VIP o el asfaltado de la pista.

Igualmente, el aeropuerto prevé acometer durante los próximos cinco años obras destinadas a la "mejora del confort y de eficiencia energética en la actual terminal relacionadas con la iluminación y la climatización", avanzaron a este diario. Entre estas, destaca la instalación de la tercera mayor planta fotovoltaica de los aeropuertos de España, tras las de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona).

El objetivo es preparar el aeropuerto de Valencia para un tráfico desestacionalizado que ya supera el millón de viajeros en meses de temporada baja.

Asimismo, el nuevo Manises también ganará con estas intervenciones puertas de embarque y se construirá un nuevo control de seguridad, para evitar cuellos de botella y colas en momentos y periodos de mayor tránsito de viajeros.

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El Consejo de Ministros dará luz verde definitiva al DORA III para el periodo 2027-2031 antes del próximo 30 de septiembre. En este trámite final se conocerán los detalles de inversión y las condiciones específicas asignadas a cada aeropuerto de la red de Aena.