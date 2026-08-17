Se agravan los ataques de garrapatas en el campo valenciano

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha vuelto a dar este lunes la voz de alarma ante la situación "cada vez más grave provocada por la proliferación de garrapatas en el medio rural valenciano, que ya está trascendiendo el ámbito estrictamente agrario" y constituye, a juicio de la organización, "un problema de salud pública que requiere una actuación urgente de las administraciones".

Desde la publicación de su primera denuncia, AVA-ASAJA ha recibido nuevos testimonios de agricultores y trabajadores del campo que evidencian que la situación continúa agravándose. Hay agricultores -aseguran- que han tenido que ser atendidos por picaduras de garrapata, algunos de ellos después de presentar fiebre y requerir hospitalización, mientras que otros dicen haberse retirado del cuerpo una veintena de garrapatas después de realizar trabajos agrícolas.

Igualmente, señalan que se han comunicado casos y situaciones "preocupantes" en distintos puntos de la provincia de Valencia, entre ellos la Ribera Alta o municipios como Picassent y Castelló de Rugat, mientras que, en la provincia de Castellón, especialmente en zonas de la Plana Baixa, los agricultores vienen alertando también de "una presencia extraordinaria de estos parásitos".

"La magnitud del problema está llegando hasta el punto de que cuadrillas de trabajadores agrícolas se han encontrado con explotaciones a las que no han podido acceder debido a la enorme cantidad de garrapatas presentes en la vegetación. En otros casos, agricultores y sus familias relatan situaciones especialmente preocupantes, como niños que han terminado con decenas de garrapatas en la cabeza después de estar en zonas rurales. Es especialmente preocupante la situación de muchos agricultores valencianos, cuya elevada media de edad puede incrementar su vulnerabilidad ante posibles complicaciones", alertan desde la organización agraria agraria.

Animales de compañía muertos

AVA advierte además de que la situación está afectando a los animales de compañía. "Se han registrado casos de perros gravemente afectados e incluso animales encontrados muertos con una elevada presencia de garrapatas, una circunstancia que incrementa la preocupación de los propietarios y demuestra la extensión del problema en determinadas zonas", relatan.

AVA-ASAJA insiste en que "el riesgo ya no se limita a las personas que trabajan profesionalmente en la agricultura". "Las garrapatas -explican- pueden encontrarse en zonas de vegetación, caminos, parcelas abandonadas, barrancos y otros espacios rurales frecuentados por la población".

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Por ello, "se considera especialmente preocupante que cualquier persona que pase por estas zonas pueda verse expuesta, ya sea un agricultor, un trabajador agrícola, una familia que salga a pasear, una persona que practique deporte, alguien que circule en bicicleta o simplemente cualquier ciudadano que realice su actividad cotidiana en el medio rural", concluyen.