Los promotores valencianos defienden una VPP viable ante el aumento de los costes

La vivienda protegida afronta el mismo problema que el conjunto del mercado residencial: los costes de construcción han aumentado hasta poner en riesgo la viabilidad de nuevas promociones. En este contexto, la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) considera que la actualización del módulo de precio máximo de venta de la VPP aprobada por la Generalitat Valenciana supone un paso necesario para que estas viviendas vuelvan a ser viables y puedan llegar a las familias que no pueden acceder a los precios del mercado libre.

“Desde el sector aplaudimos esta medida. Siempre hemos defendido que es preferible hacer vivienda protegida a un precio algo superior que no hacerla porque los costes no permiten construirla”, señalan desde Aprova. La asociación señala que la actualización del módulo responde a una evolución de los costes que hace necesario adaptar los precios máximos de la vivienda protegida para garantizar la viabilidad de las promociones.

Además, desde Aprova insisten especialmente en la necesidad de reducir impuestos y tasas asociados a la vivienda protegida, cuyo impacto puede representar entre un 26 % y un 30 % del precio final de la vivienda.

Asimismo, recuerdan que el precio de la VPP en la Comunitat Valenciana es más comedido que en otras comunidades. En definitiva, esta actualización eleva un 7 % el módulo estándar, hasta los 2.568 euros por metro cuadrado útil, frente a los 2.400 euros vigentes desde diciembre de 2024. La memoria económica que sustenta la medida incorpora el informe técnico de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, que cifra en un 57 % el incremento acreditado de los costes de ejecución de obra desde 2019.

Para los promotores valencianos, el debate debe centrarse en garantizar que la vivienda protegida pueda efectivamente construirse y llegue al mercado. “Una vivienda protegida que no se construye no resuelve el problema de acceso a la vivienda. Lo importante es que este nuevo módulo permita recuperar la viabilidad de las promociones y volver a hacer viviendas de calidad para familias que no pueden acceder a los precios de la vivienda libre”, apunta la asociación.

Desde el sector promotor recuerdan que el incremento de los costes de construcción ha sido muy superior a la actualización experimentada por el módulo de VPP en los últimos años. Según el informe de la UPV, tres fuentes independientes analizadas conjuntamente —el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), el Índice de Costes Directos de Construcción (ACR) y el Barómetro de la Promoción de UVE Valoraciones— sitúan en un 57 % el incremento del coste de ejecución de obra entre 2019 y 2026, con una subida del 17,1 % únicamente desde 2023.

“Lo verdaderamente importante es que este nuevo módulo permite volver a hacer viviendas de calidad para familias que no pueden acceder a los precios de la vivienda libre. Ese es, para nosotros, el objetivo”, subraya la asociación.

Suelo protegido en València

El sector promotor recuerda, además, que existe suelo protegido disponible en la ciudad de València con capacidad para 2.312 viviendas, lo que evidencia que el reto no es únicamente disponer de suelo calificado, sino generar las condiciones necesarias para que ese suelo se transforme efectivamente en viviendas.

Por ello, los promotores consideran que la actualización del módulo constituye un paso necesario para desbloquear la construcción de VPP, y reclaman continuar trabajando en paralelo sobre el resto de factores que condicionan la generación de oferta residencial, como los plazos de tramitación, la fiscalidad y la financiación.

Por otro lado, aclaran que la actualización del módulo no supone un incremento inmediato del precio que vaya a asumir el comprador, ya que las promociones que se desarrollen con el nuevo precio requerirán aproximadamente dos años hasta su entrega. Además, las familias podrán contar con instrumentos de financiación de hasta el 100 % que pueden facilitar tanto el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como el Institut Valencià de Finançes (IVF), por lo que el impacto del ajuste sobre la cuota mensual será reducido. Desde Aprova recuerdan, además, que la Comunitat Valenciana continúa situándose por debajo de otras comunidades autónomas en materia de vivienda protegida.

“Si queremos resolver el problema de acceso a la vivienda, necesitamos construir más. Y para construir más vivienda protegida necesitamos que las promociones sean viables. La prioridad debe ser conseguir que el suelo disponible se convierta en viviendas y que esas viviendas lleguen a las familias que las necesitan”, concluyen.

Sobre Aprova

La Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) agrupa a las principales compañías promotoras de Valencia. Su objetivo es defender los intereses de la actividad promotora y constructora y contribuir a ofrecer soluciones al acceso a una vivienda digna en Valencia. Para ello mantiene una colaboración constante con las administraciones públicas y actúa como interlocutora clave en la planificación de la vivienda y el urbanismo. APROVA forma parte de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunitat Valenciana (Feprova), de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).