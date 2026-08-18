Fresas, naranjas y huevos: lo que más ha subido en la cesta de compra

Hacer la compra este mes de julio ha dejado más de un susto al pasar por caja. No es solo la sensación al repasar el tique en el supermercado o tienda de confianza, es lo que marca el Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes pasado, que sitúa los frutos rojos como fresas, moras o frambuesas, los cítricos y los huevos entre los productos que más han encarecido el carro en el último año.

Basta con pasear por cualquier supermercado valenciano para comprobarlo en el bolsillo. Por ejemplo, una bandeja de 400 gramos de fresas ronda ahora los 3 euros. Una tarrina de 170 gramos de moras se va a los 2,8 euros, un precio que, hecho el cálculo por kilo, dispara esta fruta a más de 16 euros el kilo, casi lo que cuesta un buen solomillo. La docena de huevos supera ya los tres euros con holgura, y tres kilos de naranjas cuestan hoy casi 5 euros.

Según las cifras que revela el Instituto Nacional de Estadística (INE), las bayas frescas, es decir fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas, se han encarecido un 17,2 % entre julio de 2025 y julio de 2026. Los cítricos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados) suben un 15,5 % en el mismo periodo. Y los huevos, ese básico que nadie se salta en la lista de la compra, cuestan un 13,4 % más que hace un año.

Despojos más caros

Además, el pescado fresco, refrigerado o congelado ha subido un 7,7 %; los despojos como el hígado, las mollejas, criadillas o los sesos han aumentado su precio un 6,7 %, y los preparados de marisco se encarecen un 5,9 %, justo cuando más paellas se hacen en las cocinas no solo valencianas, sino de todo el país.

En cuanto al acumulado del año, de enero a julio, las bayas frescas son directamente el producto que más ha disparado su precio de toda la cesta, con una subida del 40,9 %. Le siguen las patatas (6,8 %), los propios cítricos (5,9 %), las frutas tropicales (5,3 %) y el vino de uva (5,1 %).

Los huevos han subido un 13,4 %. / Germán Caballero

Pero no todo sube y ahí está la otra cara de la moneda. Las frutas de verano como el melón, la sandía, las uvas o los caquis se han abaratado un 15,4 % en el último año, y las frutas tropicales como aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos, bajan un 14,8 %. También son más baratos el café (-3,2 %), las hortalizas congeladas (-3,2 %), los cereales (-2,6 %), el azúcar de caña y remolacha (-2,5 %) y las bebidas vegetales (-2 %).

En el acumulado del año, el producto que más ha aliviado el bolsillo son las hortalizas de fruto (tomate, pepino, calabacín, pimiento, maíz o berenjena) con un descenso del 9,6 %, seguidas del azúcar (-3,7 %) y del café (-3,4 %).

Valores mensuales

En valores mensuales, las otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis) fueron los alimentos que más recortaron sus precios en julio respecto al mes anterior, con un descenso del 12,8 %.

Le siguen las frutas tropicales (-6%) y las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates, calabacines, pepinos y berenjenas, entre otras), que se han abaratado un 4,8 %.

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En el lado de los ascensos, los productos alimenticios que más elevaron sus precios en julio respecto al mes anterior fueron los cítricos frescos (+3 %), el agua (+1 %), otras bebidas no alcohólicas (+0,8 %), las bayas frescas (+0,7 %) y los zumos de frutas (+0,5 %).