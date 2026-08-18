Los pisos de menos de 60 metros se duplican en la Comunitat Valenciana en una década

La escasez de oferta y el consiguiente alza de los precios, junto a los nuevos hábitos de vida de los ciudadanos, con más hogares unipersonales, por ejemplo, están derivando en una reducción de la superficie de las viviendas en la Comunitat Valenciana. Ganan peso las más pequeñas y lo pierden las más grandes, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE), correspondientes a 2021.

En dicho año, el 15,91 % de las viviendas de la autonomía tenía menos de 60 metros cuadrados, algo más del doble del 7,98 % de 2011. También muy por encima del 6,72 % de 2001. Si nos detenemos en los pisos de menos de 30 metros, el dato, aunque poco relevante en el total, se ha triplicado, al pasar del 0,15 % de 2011 al 0,51 % de 2021. Ambas magnitudes están por debajo de los datos del conjunto de España, donde las casas de menos de 30 metros han crecido del 0,28 % del total al 0,90 %, mientras que las que tienen menos de 60 han pasado del 14,13 % al 22,44 % en idéntico período.

La provincia más turística de la autonomía, Alicante, es la que atesora mayores porcentajes. Así, tiene un 0,72 % de residencias con menos de 30 metros cuadrados, por un 0,52 % de Castellón y un 0,34 % de Valencia, y un 16,98 % de pisos de entre 30 y 60 metros, frente al 14,56 % de Valencia y el 14,03 % de Castellón.

Vivienda standard

El tipo de vivienda más habitada en la Comunitat Valenciana es la que tiene una superficie de entre 76 y 90 metros cuadrados. Así ha sido al menos desde 1991. Sin embargo, su preponderancia ha ido perdiendo fuelle en todo este tiempo. En 1991, representaba el 31 % del total. En las dos décadas siguientes subió al 34 %, pero en 2021 había bajado hasta el 25 %. Se trata de una reducción que ha ido en beneficio, parcialmente, de los pisos de entre 61 y 75 metros, que en una década han subido del 12 % al 19 % del total.

Un piso de pequeño tamaño en Castellón / Levante-EMV

En el período analizado, las casas que superan los 180 metros cuadrados de superficie han reducido su peso en el total en la Comunitat Valenciana, al bajar del 4,44 % de 2011 al 3,57 % de diez años más tarde. También han decrecido, del 12 % al 10 %, las que están entre los 121 y los 180 metros. Y han bajado del 11 % al 8 % las que se sitúan entre los 106 y los 120 metros.

Por otro lado, el IVE detalla cómo ha cambiado de forma muy relevante el tamaño medio de las viviendas principales en la Comunitat Valenciana. En 1991 se situaba en los 97 metros cuadrados. Diez años después había subido a 99 y en 2011, hasta los 101. No obstante, en 2021 había experimentado un descenso vertiginoso hasta bajar a los 89 metros. En el conjunto de España la dinámica ha sido muy similar y se ha pasado de los 89 metros de 1991 a los 93 de 2001, los 96 de 2011 y los 86 de 2021. En este último ejercicio analizado, la superficie media más pequeña correspondía a la provincia de Valencia, con 89 metros cuadrados de media.

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Número

Otra de las cuestiones en las que se detiene el servicio estadístico de la Generalitat es en el número de viviendas y su distribución según clase. En la Comunitat Valenciana había en 2021 un total de 3,28 millones de pisos y casas, de las cuales el 61,5 % eran principales. Partiendo de dicho año y teniendo en cuenta la última década, el incremento en el número de unidades ha sido de unas 140.000 nada más. Muy poca cosa si tomamos en consideración que en 2001 había 2,54 millones y que diez años más tarde, en 2011, se había llegado a la cifra de 3,14 millones. Por tanto, en esa década el aumento de 600.000 viviendas. Claro que no hay que olvidar que dicho período incluye la parte álgida de la burbuja inmobiliaria y, a partir de 2008, el pinchazo de la misma, que dio lugar a una parálisis en la construcción de nuevas residencias.