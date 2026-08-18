El socio de Ford en Almussafes bate récord de ventas impulsado por la exportación

El fabricante chino Geely, nuevo socio de Ford en Almussafes, cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 1.162,3 millones de euros, un 2 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La caída del beneficio contrasta con el tirón de la facturación, que creció un 15 % interanual y superó los 22.200 millones de euros, según ha comunicado la compañía este lunes.

El grupo vendió más de 1,42 millones de vehículos entre enero y junio, un 1 % más que un año antes. Esta cifra marca un nuevo récord histórico para la firma, que sigue creciendo pese a la ralentización del sector.

El gran motor de Geely ha sido la exportación ya que vendió 474.228 unidades fuera de China, un salto del 158 % respecto al primer semestre de 2025, ya un tercio (33 %) de todas sus ventas.

A cierre de junio, la marca distribuía sus coches en 99 países a través de 90 agentes comerciales y 1.712 puntos de venta y posventa. Solo en 45 días, Geely puso un pie en Alemania, España, Países Bajos, Francia, Hungría, Bélgica y Luxemburgo, un desembarco que coincidió con el estreno europeo del Geely E5 y el Starray EM-i. La compañía elevó además su apuesta tecnológica y destinó 1.176,2 millones de euros a I+D en el semestre.

Almussafes, la pieza clave del plan europeo

Ese apetito exportador tiene ahora una traducción muy concreta para la Comunitat Valenciana. Geely ha confirmado que acelerará en la segunda mitad del año su colaboración con Ford España para levantar capacidad de producción propia en Europa, con la planta de Almussafes como epicentro.

El acuerdo con la compañía del óvalo contempla una 'joint venture' participada en un 66 % por Ford y un 34 % por Geely para fabricar vehículos electrificados destinados al mercado europeo. La producción compartida aprovechará la nave Body 3 de Almussafes, de 80.000 metros cuadrados, hasta ahora infrautilizada. La previsión es que la emprea conjunta comience a operar en el primer semestre de 2027, mientras que la salida de los primeros vehículos de la línea de producción está prevista para el año 2028.

Para una planta que llevaba años por debajo de su capacidad, el acuerdo supone un balón de oxígeno. Ford ya había garantizado la continuidad del Kuga, el único modelo que sostiene la actividad actual, y ha confirmado que Almussafes fabricará también una versión europea del Bronco. Geely suma ahora una tercera vía de producción y una ventana a la electrificación que la planta no tenía asegurada.

Estrategia de expansión

El grupo asiático también prevé impulsar acuerdos de producción local junto a Renault en Brasil, dentro de su estrategia de expansión sin depender solo de las exportaciones desde China.

La compañía enmarca estos movimientos en su estrategia One Geely, con la que busca aprovechar las sinergias tecnológicas del grupo -desde las nuevas energías hasta la conducción inteligente- y su despliegue internacional para cumplir el objetivo de 2026 de 3,45 millones de vehículos vendidos en el año.

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"De cara al futuro, el grupo seguirá profundizando en los beneficios de integración de la estrategia 'One Geely', aprovechando sus ventajas tecnológicas en nuevas energías e inteligencia, así como las sinergias de su despliegue global, para esforzarse por alcanzar el objetivo de ventas anuales de 3,45 millones de unidades", ha explicado.