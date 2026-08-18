Los valencianos de hoy son los que más viven de la historia

Nunca antes los valencianos habían tenido una esperanza de vida tan alta como en la actualidad. El dato es inequívoco. Al finalizar 2024, un ciudadano de la autonomía tenía una expectativa al nacer de prolongar su existencia hasta los 83,40 años, según la última revisión realizada a finales de julio por el Institut Valencià d'Estadística (IVE). En el ejercicio precedente, dicho porcentaje se situó en 83,10.

En ese 2023 fue cuando por primera vez se superaron los 83 años, dado que el registro de 2022 era de 82,47. En ese año se inició una recuperación tras los efectos de la covid, que incrementó la tasa de mortalidad en la Comunitat Valenciana. Y es que los 82,95 años de 2019, el ejercicio previo a la pandemia, que fueron máximo histórico en su momento, bajaron a 82,32 en 2020 y a 82,21 en 2021.

Los citados 83,40 años de la autonomía, no obstante, se encuentran ligeramente por debajo de la media nacional, en la que se contabilizaron 84,01 de media, también el registro más abultado de la serie histórica. La evolución positiva de la calidad de vida, tanto en la Comunitat Valenciana como en España, se observa con claridad si se echa la vista atrás, concretamente a 1991, cuando la esperanza de vida al nacer era de 76,54 años en el primer caso y de 77,07 en el segundo. Se trata de una mejora en ambos supuestos de siete años. Dicho de otra forma, un valenciano de hoy día puede vivir todo ese tiempo de más que uno de hace tres décadas.

Hombres y mujeres

Por otro lado, donde hay diferencias de calado es entre hombres y mujeres, dado que los primeros, en 2024, tenían una esperanza de vida al nacer de 80,89 años, mientras que las segundas subían a los 85,84. Por tanto, las valencianas viven casi cinco años más que los valencianos. Lo mismo sucede en el conjunto de España, donde los varones llegan de media a los 81,38 y las féminas, a 86,53.

Un anciano en un banco junto a un andador en una imagen de archivo / Miguel Ángel Montesinos

Esa mayor longevidad coincide con una tasa de mortalidad que se ha reducido a uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas, según el departamento estadístico de la Generalitat. En la Comunitat Valenciana se situó en 2024 en 8,62 por mil, que en todo el país sube hasta los 8,87. El dato culmina varios años rozando el 10 debido a las consecuencias del coronavirus. Sin embargo, es superior al de otros ejercicios del período analizado, como el 8,15 de 2013 o el 8,04 de 2009 y 2010. En consonancia con lo antes apuntado, mueren más hombres (9,01 por mil) que mujeres (8,25).

Infantil

Un caso aparte en este ámbito lo constituye la mortalidad infantil, que, en la Comunitat Valenciana, alcanzó en 2024 el porcentaje más elevado desde 2010. Y es que el dato subió a los 3,43 niños que fallecieron por cada mil nacimientos. El incremento en un solo año es significativo, dado que en 2023 dicha cifra era del 2,57. Como ha quedado dicho, hay que retrotraerse a 2010, en plena Gran Recesión, para encontrar unos números más altos, concretamente, 3,48. Pese a todo, nada que ver con 1992, cuando alcanzaba el 7,22.

Nuevamente, la autonomía diverge del comportamiento del conjunto de España, donde la mortalidad infantil alcanzó a 3,04 niños. Es la tasa más alta desde 2011, cuando llegó a 3,06. Los valencianos fallecen más que las valencianas: 3,70 por 3,15, respectivamente.

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Edad

El IVE también se detiene a analizar la mortalidad en la Comunitat Valenciana por franjas de edad. El mayor número de muertos por cada mil habitantes, con 132,01, se produce entre aquellos que han llegado o superado los 85 años. A continuación, con 45,66, están las personas que están entre los 80 y los 84 años. En los dígitos están asimismo los que tienen entre 70 y 74 años (15,29) y los que están entre los 75 y los 79 (25,12). Los más jóvenes, por contra, no son los que tienen una mortalidad más baja. Los residente en la Comunitat Valenciana con entre cero y cuatro años tienen una tasa del 0,77 por mil, mientras que los que están entre los cinco y los nueve años y los van de los 10 a los 14 se quedan en el 0,10.