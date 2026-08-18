Viajes del Imserso 2026-2027: fechas de reserva, plazas y precio desde 50 euros

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 comenzarán a comercializarse el próximo 14 de septiembre, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El programa ofrecerá este año un total de 879.213 plazas entre destinos de costa, islas y viajes culturales y de naturaleza.

La apertura de las reservas será escalonada en función de la comunidad autónoma de residencia y de si el usuario tiene la condición de preferente o no preferente.

¿Cuándo se pueden reservar?

La comercialización arrancará el 14 de septiembre para los usuarios preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Las personas no preferentes de estas comunidades podrán comprar sus viajes desde el 15 de septiembre.

En Valencia

En Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco, las reservas comenzarán el 16 de septiembre para los usuarios preferentes y el 17 de septiembre para los no preferentes.

La condición de usuario preferente se establece tras la baremación de las solicitudes conforme a los criterios recogidos en la regulación y en la convocatoria del Programa de Turismo del Imserso.

Agencias de viajes / PILAR CORTES

Tres millones de cartas

El Imserso ha comenzado a enviar 2.938.156 cartas destinadas a las 4.602.255 personas acreditadas para participar en el programa.

Las comunicaciones incluyen una clave de cuatro dígitos, diferente cada temporada, que será necesaria para efectuar las reservas o compras por internet. También detallan la fecha desde la que cada usuario puede adquirir sus viajes y los acompañantes autorizados.

Entre ellos figuran siempre el titular del expediente y, cuando corresponda, su cónyuge, pareja de hecho o hijos en situación de discapacidad.

Viajes del Imserso por 50 euros

Una de las principales medidas de la nueva temporada es el mantenimiento de la tarifa reducida de 50 euros, independientemente del destino elegido, para los pensionistas con menor capacidad económica. El Imserso asumirá el resto del coste del viaje.

Para esta modalidad se han reservado 7.447 plazas, dirigidas a personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

Una pareja de jubilados descansa en la playa 24/02/2017 Viajes del IMSERSO. Cuenta con cerca de un millón de plazas y participan de más de 300 hoteles de toda España ECONOMIA SOCIEDAD / M.J.GIL/Europa Press

879.213 plazas

El Programa de Turismo del Imserso contará con 879.213 plazas durante esta temporada. La oferta se distribuye de la siguiente manera:

Costa peninsular: 440.284 plazas, el 50,1% del total.

440.284 plazas, el 50,1% del total. Costa insular: 228.142 plazas, el 25,9%.

228.142 plazas, el 25,9%. Turismo de escapada: 210.787 plazas, el 23,9%.

La modalidad de turismo de escapada incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta y Melilla y viajes de procedencia europea.

Reservas limitadas

Cada provincia tiene asignado un número determinado de viajes para cada destino, calculado proporcionalmente en función de las personas mayores de 65 años residentes y censadas en ella.

Por este motivo, del 14 al 18 de septiembre los solicitantes solo podrán reservar plazas correspondientes al cupo asignado a su provincia.

El objetivo, según el Ministerio, es escalonar el proceso de venta y evitar la sobrecarga de las centrales de reservas de las empresas encargadas del programa.

A partir del 19 de septiembre, los usuarios podrán reservar también aquellas plazas que hayan quedado disponibles y sin comercializar en otras provincias.

La venta permanecerá abierta durante toda la temporada. Las cancelaciones, modificaciones y renuncias hacen que se incorporen periódicamente nuevas plazas al sistema.

¿Cómo reservar?

Los pensionistas podrán reservar viajes de Costa Peninsular, Costa Insular y Turismo de Escapada tanto por internet como de manera presencial.

Las reservas online podrán realizarse a través de las páginas de Turismo Social y Mundicolor, utilizando el DNI y la clave de acreditación recibida en la carta del Imserso.

También será posible contratar el viaje en cualquiera de las agencias de viajes autorizadas, donde será suficiente presentar el DNI.

Plazas para viajar con animales de compañía

El Imserso mantiene además para esta temporada la reserva de un porcentaje de plazas destinadas a las personas que quieran viajar con sus animales de compañía.

Esta posibilidad estará disponible tanto en los programas de costa peninsular como de costa insular, siempre de acuerdo con la normativa aplicable y con los cuidados necesarios para los animales.

Francisco Calabuig

El 36% de las plazas

Otra de las medidas adoptadas por el Imserso consiste en distribuir el 36% de las plazas de cada lote de manera proporcional entre los distintos meses de la campaña.

La medida pretende favorecer la desestacionalización de los viajes y reducir la concentración de viajeros en los periodos de máxima ocupación.

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Desde el Ministerio de Derechos Sociales destacan que el Programa de Turismo del Imserso contribuye al envejecimiento activo, fomenta la relación entre generaciones y territorios, genera empleo y actividad económica y ayuda a combatir situaciones de soledad entre las personas mayores.