El precio del alquiler asfixia València y ya supone el 39% de la renta de las familias

Acceder a una viivenda en alquiler en la ciudad de València no se trata de una tarea fácil ni mucho menos asequible para todo el mundo. Tanto en la ciudad como en la provincia, arrendar un inmueble en el que vivir se ha convertido en una tarea mucho más ingente que, por ejemplo, comprar un piso. Aunque pueda parece absurdo, y según un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista basado en los datos del segundo trimestre de 2026, una familia valenciana dedica cerca del 39 % de los ingresos que recibe para alquilar una vivienda de dos habitaciones. Más allá de la capital, la situación apenas mejora. La media de la provincia desciende apenas un punto, hasta un 38 % de los ingresos adquiridos por la unidad familiar.

València se sitúa como la tercera ciudad más exigente a la hora de arrendar, tan solo por detrás de Palma de Mallorca y Málaga, que exigen un 45 y un 40 por ciento del total que llega a cuenta. Son diez las capitales de provincia -entre las que se encuentran Barcelona, Madrid y Alicante- que rebasan el límite recomendable del 30% y que entran en una zona donde la vivienda compromete la capacidad de ahorro y el consumo de otros bienes. Según afirman los expertos, el umbral máximo recomendable del esfuerzo económico que destina una familia o una persona para adquirir o alquilar un inmueble no debería exceder del 30 % de la cantidad final ingresada por hogar, una realidad que se sitúa muy lejos de la realidad del país.

En cuanto a la provincia de Valencia, también se mantiene como la tercera que más capital destina en los alquileres con un 38 %. Por delante, tan solo se encuentran Málaga y las Islas Baleares, que lideran con un esfuerzo medio del 58 y 48 por ciento de los ingresos familiares. Alicante, Madrid, Santa Cruz de Tenerife (37%), Cádiz (35%), Huelva (33%), Las Palmas, Barcelona (32%), Girona, Sevilla y Segovia (31%) completan el ranquin por encima de lo recomendado a nivel provincial

Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. / SERGIO GÓMEZ

En el extremo opuesto aparecen capitales como Ciudad Real y Teruel, las capitales con menor presión (19 %) y las únicas que bajan del 20 por ciento. Jaén, Cáceres, Lleida y Mérida empatan con el 20 %, pero también se sitúan por debajo del temido umbral. Como provincia, Teruel es la que menos cantidad exige que se destine al alquiler, con apenas un 18 % y siendo la única por debajo del 20 %.

El mercado de la compraventa

Pese a que València se posicione en tercer lugar en arrendamientos, empatada con la media nacional de sobreesfuerzo en alquiler que también se sitúa en el 39 %, el comportamiento del mercado cambia considerablemente cuando se deja de lado el alquiler y se habla de adquisición. Comprar una vivienda en la capital valenciana supone un esfuerzo medio del 28 % de los ingresos familiares, una cantidad inferior al límite de riesgo del 30 % y un punto por debajo de la media nacional a la hora de comprar (29 %).

Es un caso similar al del arrendamiento, pero que aporta esperanza. Mientras a la hora de alquilar València se sitúa en tercer lugar, con un porcentaje considerablemente superior al del umbral máximo, cuando toca comprar el esfuerzo destinado posiciona a València en sexto lugar a nivel nacional. Si se habla de la provincia, la situación baja hasta el 23 % de los ingresos destinados, lo que coloca a Valencia como la décima provincia de España con mayor porcentaje de ingresos destinados.

Anuncios de pisos en venta en Ontinyent. / RAMÓN FERRANDO. VALÈNCIA / MED_EXTERNAS

Una diferencia notable entre el alquiler y la compra tanto en la capital como en la provincia. Dentro de València ciudad la brecha es de 11 puntos, mientras que a nivel provincial la distancia se dispara hasta los 15 puntos de diferencia. Una paradoja dentro del mercado valenciano que olvida la necesidad de ahorrar para conseguir una hipoteca, pese a que a esta se le dedique menor porcentaje de ingresos.

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A lo largo del país, Palma de Mallorca sigue en cabeza como la capital con la compra que más porcentaje destina a la adquisición de una vivienda con un 48 %, siendo la única por encima del 40 %. Le siguen Madrid (39 %), San Sebastián (36 %), Málaga (35 %) y Barcelona (32 %), todas en la zona en la que un hogar puede comprometer el futuro y presente de la economía familiar. A nivel provincial, Islas Baleares vuelve a colocarse la medalla de oro, con un 48 % de los ingresos destinados a comprar, por delante de Málaga (45 %), Santa Cruz de Tenerife (36 %) y Madrid (35 %), todas por encima del limite marcado por los expertos.