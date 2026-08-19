El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir cuatro días ante un aviso naranja por lluvias y tormentas

La Comunitat Valenciana afronta este miércoles un episodio de lluvias y tormentas que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos de nivel naranja en diferentes zonas. La previsión contempla precipitaciones intensas, tormentas, posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento, en un episodio que puede complicar los desplazamientos y las actividades al aire libre.

Ante situaciones de este tipo, los trabajadores cuentan con el denominado "permiso climático", recogido en el Estatuto de los Trabajadores. De esta manera se contempla un permiso retribuido de hasta cuatro días al que pueden acogerse los trabajadores que no puedan acudir al centro de trabajo como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento de las autoridades, o cuando exista una situación de riesgo grave e inminente derivada de un fenómeno meteorológico adverso.

Permiso retribuido por clima adverso / Ministerio de Trabajo

Por tanto, la activación de un aviso naranja por lluvias y tormentas no supone automáticamente que todos los trabajadores tengan derecho a cuatro días libres. El permiso está vinculado a que se produzca alguno de los supuestos contemplados en la norma, como la imposibilidad de acceder al puesto de trabajo, las restricciones de movilidad o una situación de riesgo grave e inminente. Si las circunstancias se mantienen, el permiso puede prolongarse una vez transcurridos los cuatro días, en los términos previstos legalmente.

La normativa también establece medidas de protección frente a los fenómenos meteorológicos adversos. Las empresas deben evaluar los riesgos asociados a estas situaciones y adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas trabajadoras. En función de las circunstancias, pueden contemplarse cambios en la organización del trabajo o incluso la suspensión de determinadas actividades cuando exista un riesgo para la seguridad.

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En el caso de este miércoles, 16 de septiembre, Aemet prevé un episodio especialmente adverso en la Comunitat Valenciana, con lluvias intensas y tormentas, además de posibilidad de granizo. El nivel naranja implica un riesgo meteorológico importante y obliga a extremar las precauciones, especialmente en las zonas afectadas por los avisos.