La Comunitat Valenciana compra más que vende: el déficit comercial aumenta hasta los 780 millones en seis meses

La Comunitat Valenciana cerró los seis primeros meses de 2026 con un saldo comercial negativo de 780,4 millones de euros, un vuelco notable si se compara con el superávit de 352,2 millones que había logrado en el mismo periodo de 2025. Según el informe de la Dirección Territorial de Comercio, la autonomía exportó 20.180,3 millones de euros entre enero y junio, un 5 % más que un año antes, pero las importaciones crecieron más, un 11 %, hasta los 20.960,7 millones.

El principal motor de ese desequilibrio es el fuerte repunte de las compras procedentes de Asia, sobre todo de China. Las importaciones desde la región asiática se dispararon un 18,8 % en el semestre, hasta 6.705,4 millones de euros, casi un tercio de todo lo que importa la Comunitat Valenciana.

Solo China vendió a la región 3.973 millones de euros, un 22,4 % más que hace un año, mientras que las exportaciones valencianas a ese país apenas llegaron a 360,8 millones. El resultado es un déficit bilateral con China de 3.612,2 millones, que por sí solo supera con creces el desajuste total de la balanza valenciana. Lo que evita un desequilibrio mayor es el comportamiento de Europa, donde la región mantiene un superávit de 4.264,9 millones, con la Unión Europea como gran cliente y proveedor a la vez, encabezada por Alemania, Francia e Italia.

Por provincias, Valencia concentra casi todo el agujero, con un saldo negativo de 2.790,4 millones tras exportar 11.447,5 millones e importar 14.237,9. Castellón, apoyada en su industria cerámica, mantiene un superávit sólido de 1.451,5 millones, y Alicante también cierra en positivo, con 558,5 millones, aunque algo por debajo del año pasado.

Por sectores

En cuanto a productos, la alimentación sigue siendo la gran fortaleza exportadora valenciana, con 5.143,9 millones de euros y un peso del 25,5 % sobre el total, apoyada sobre todo en frutas y hortalizas, entre ellas los cítricos. Le siguen los bienes de equipo, que además son el sector que más ha crecido en ventas al exterior, un 22,1 %, y los productos químicos, con un avance del 8,4%. En el lado contrario, los bienes de consumo duradero caen un 12,1%.

En las compras, los bienes de equipo también encabezan la lista, con 4.516,6 millones, y dentro de ese capítulo destaca un dato llamativo, el desplome de equipos de oficina y telecomunicaciones, que se dispararon un 96,4 % en el semestre y llegaron a crecer un 435,6 % solo en el mes de junio. Los productos químicos y la energía completan el podio importador, con subidas del 21 % y el 26,9 % respectivamente, esta última empujada por el encarecimiento del petróleo y sus derivados.

Mes de junio

El mes de junio confirma la misma tendencia, incluso acentuada. La Comunitat Valenciana exportó 3.427,5 millones de euros, un 8,6 % más que en junio de 2025, e importó 3.898,5 millones, un 19,6 % más, dejando un saldo negativo de 471 millones frente a los 101,5 millones del año anterior.

En ese único mes, las compras a Asia crecieron un 46,9 %, hasta 1.523,9 millones, con China aportando 1.049,2 millones y un crecimiento del 63,7 %, prácticamente el doble de rápido que en el conjunto del semestre. Valencia, de nuevo, fue la provincia que más notó el golpe, con un déficit mensual de 787,4 millones, mientras que Castellón y Alicante volvieron a cerrar en positivo.

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Entre los movimientos más llamativos del semestre está el de las exportaciones a Oceanía, que se disparan un 175,6%, sobre todo gracias a Australia, aunque parten de una base todavía pequeña. En el lado contrario, Estados Unidos, socio histórico de la industria valenciana, reduce sus compras un 15,9 %.