La franquicia de Consum abre 22 nuevos supermercados en seis meses.

Charter, la franquicia de Consum, ha abierto 22 nuevos supermercados en el primer semestre de su ejercicio 2026 (de febrero a julio), cifra que representa cerca del 59,5 % del total previsto para todo el año.

Cataluña y la Comunitat Valenciana han concentrado 18 de las aperturas. La previsión para este 2026 es seguir creciendo con unas 37 tiendas más. En cuanto a las ventas, la previsión de la cooperativa es aumentar la facturación de Consum a su franquicia Charter un 8,2 %, hasta superar los 964,18 millones de euros.

Concretamente, en Cataluña se han abierto 10 tiendas hasta agosto, repartidas ocho en la provincia de Barcelona (dos en l’Hospitalet de Llobregat, Navarcles, Barberà del Vallès, Santa Margarida de Montbui, Barcelona capital, Cornellà de Llobregat y Pineda de Mar), una en Torredembarra (Tarragona) y otra en Camprodon (Girona).

En la Comunitat Valenciana, Charter ha inaugurado un total de ocho tiendas, de las cuales cuatro están en la provincia de Valencia (Puçol, Corbera, Miramar y Alfafar), dos en la provincia de Alicante (ciudad de Alicante y Petrer) y otras tantas en la provincia de Castellón (Les Coves de Vinromà y ciudad de Castelló).

En Castilla-La Mancha, se han abierto tres Charter: una en Albacete capital, uno en Villamayor de Santiago (Cuenca) y otro en Sacedón (Guadalajara). También se ha inaugurado un nuevo Charter en Andalucía, concretamente, en Turre (Almería).

"La franquicia Charter se consolida como una buena alternativa de negocio y autoempleo. Actualmente, el 91 % de las aperturas de supermercados Charter en este 2026 las administran personas que ya tienen tienda y deciden seguir invirtiendo en nuevas aperturas", explican desde Consum.

A finales de julio, Charter alcanzó las 513 tiendas, que se encuentran repartidas en la Comunitat Valenciana (230), Cataluña (168), Castilla-La Mancha (71), Andalucía (18), Región de Murcia (19) y Aragón (7) y continuarán en expansión durante los próximos meses, adelantan.

Actualmente, Charter representa el 17,3 % de la facturación global de Consum, por lo que es una línea de negocio complementaria a las tiendas propias.

Ventajas Charter

Según aseguran desde la cooperativa, "los clientes que realizan sus compras en Charter tienen los mismos beneficios que los clientes de Consum, con descuentos y promociones del Programa Mundo Consum de la Cooperativa".

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Con la franquicia Charter, "Consum cumple el objetivo social de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero que necesitan una buena instalación para sus compras diarias. Charter sigue con su objetivo de creación de un vínculo de colaboración con el comercio tradicional de cada zona. Ser franquiciado de Consum no supone pago de cánones ni royalties ni ningún otro concepto, solo el pago de la mercancía que se le suministra", concluyen.