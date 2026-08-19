El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir un permiso de 4 días o reducir su jornada laboral si hay aviso rojo por calor

La Comunitat Valenciana afronta su quinto aviso rojo por altas temperaturas en lo que llevamos de año, con los termómetros que podrían superar los 44 grados de día y los 30 grados de noche. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo para este miércoles 19 de agosto en el litoral de la provincia de Valencia y en el litoral norte de Alicante por temperaturas extremas.

Antes estos avisos por altas temperaturas que están afectando al litoral valenciano, el Ministerio de Trabajo ha querido salir al paso para recordar que, cuando exista un aviso naranja o rojo emitido por Aemet, los trabajadores tienen la posibilidad de reducir o modificar su jornada laboral. Aunque esta reducción o modificación depende en gran parte si la empresa no pueda garantizar la seguridad con otras medidas.

El Ministerio de Trabajo ha recordado en sus redes sociales este derecho laboral ante los avisos activos que afectan a la Comunitat Valenciana.

Además, El Ministerio de Trabajo ha querido remarcar que si los trabajadores no tienen la posibilidad de acudir a su puesto de trabajo por las condiciones meteorológicas, también disponen de cuatro días de permisos retribuidos hasta que desaparezcan las circunstancias.

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Estas medidas quedan recogidas en la normativa de prevención de riesgos laborales, que exige adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas trabajadoras cuando desarrollan su actividad al aire libre o en lugares que no pueden aislarse completamente de las condiciones meteorológicas extremas.