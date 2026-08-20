La construcción de viviendas se dispara en el Cap i Casal y el interior de Valencia

La necesidad de abastecer a una elevada demanda inmobiliaria, tanto de residentes como de ciudadanos procedentes del exterior, está llevando la construcción de viviendas a registros no vistos desde la Gran Recesión, aunque lo que no cede son los precios, que siguen por las nubes y creciendo mes tras mes. Por este último motivo, entre otros, decaen las operaciones de compraventa, según el informe publicado ayer por la tasadora Tinsa en colaboración con Accumin Inteligence en el que analiza la situación del mercado en la costa en 2026.

La actividad promotora en el litoral de la provincia de Valencia al cierre de 2025 aumentó en un 17,7 % con 731 visados. Se trata de un porcentaje menor si lo comparamos con el 63,9 % del Cap i Casal (2.180) o con el 59,7 % de la provincia de Valencia (7.567). Como apunta el citado documento, estos datos son los mejores registrados por este territorio desde que pinchó la burbuja inmobiliaria en el verano de 2007 y el segundo valor más alto en los municipios de costa, "revelando un intento de la oferta de abastecer a la elevada demanda". Al margen del Cap i Casal, el mayor número de visados se los anota Sagunt, con 289, aunque con un retroceso del 3 % interanual. Dicha población prevé un aumento significativo de población con la próxima apertura de la gigafactoría de baterías de Volkswagen.

Alicante y Castellón

En Castellón, la promoción de viviendas ha experimentado un registro de gran magnitud en los municipios de la costa con un incremento interanual del 125,4 % (788 visados), frente a una caída del 37 % en Castelló de la Plana. En Alicante también se contabilizan porcentajes de calado con una subida del 41 % en la provincia (más de 10.000 visados), del 39 % en la capital y del 18 % en los municipios de costa.

Viviendas nuevas o en construcción en Valencia / Levante-EMV

Volviendo a Valencia, el informe de Tinsa constata que los precios no ceden y siguen sin encontrar techo. Tanto en la provincia como en las localidades del litoral el incremento es superior al 17 %, mientras que en el Cap i Casal se quedan en el 14 %. Todos los municipios de la costa valenciana experimentan aumentos en el coste de las viviendas, aunque las primeras posiciones corresponden en términos relativos a El Puig de Santa Maria (33,5 %), Alboraia (26 %), la Pobla de Farnals (22 %) y Sagunt (21 %). En valores absolutos, sin embargo, el primer lugar es para Alboraia, con 2.586 euros por metro cuadrados, seguida de El Puig (2.230) y la Pobla de Farnals, con 2.144. En el otro lado de la balanza aparece Tavernes de la Valldigna, con solo 1.142 euros.

Esfuerzo

El documento analiza en todas esas localidades cuál es el esfuerzo que deben realizar los compradores de una vivienda para hacer frente a los costes que genera esta operacion. La palma de la lleva la ciudad de València, donde se requiere el 43 % de la renta disponible. Muy cerca aparecen, con un 40 %, Alboraia, con un 39 %, la Pobla de Farnals y, con un 37 %, Cullera.

Por último, el informe de Tinsa se detiene también en la compraventa, que es la variable que registra un peor comportamiento, principalmente porque los disparados precios retraen a muchas personas de lanzarse a la aventura de adquirir un piso propio. En los municipios de la costa de Valencia se contabiliza un descenso del 6,1 %, que se queda en el 5,8 % en el Cap i Casal. En la provincia, por contra, se experimenta un alza del 1,9 %.

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Procedencia

En este caso, más o menos la mitad de las localidades del litoral valenciano tienen disminuciones en la compraventa de viviendas, con casos muy elevados como Alboraia (35,1 %), El Puig (24 %) y Massamagrell (14 5). Por contra, Canet d'En Berenguer sube un 18,3 %, Tavernes de la Valdigna, un 13,5 % y Xeraco, un 12,9 %. En cuanto al perfil de demanda, crece "ligeramente el protagonismo del comprador internacional, que supone en torno al 20 %". La demanda nacional proviene de Madrid, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, mientras que la internacional procede sobre todo de Alemania, Gran Bretaña y Francia, aunque también de Rusia, Ucrania y Rumanía.