Los grandes municipios valencianos lideran la creación de empleo

La recuperación del empleo en la Comunitat Valenciana viene marcada por los datos más urbanos. Los municipios de más de 50.000 habitantes cerraron el segundo trimestre del año con 1.220.150 afiliaciones a la Seguridad Social, esta cifra supone 56.280 más que un año antes, lo que se traduce en un alza del 4,8 %. En el resto de localidades el avance se queda en el 3,9 %, casi un punto porcentual por debajo.

Según datos de la Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social de la Generalitat, las grandes ciudades valencianas concentran ya más de la mitad de toda la afiliación autonómica y también marcan el ritmo trimestral. De este modo, entre enero-marzo y abril-junio sumaron 21.225 cotizantes (1,8 %), frente al 1,2 % del resto de municipios. El conjunto de la Comunitat Valenciana alcanzó 2.290.952 afiliaciones, 96.946 más que hace un año (4,4 %) y 34.200 más que el trimestre precedente (1,5 %).

Dónde crece más

Un total de 53 municipios valencianos superan ya las 10.000 personas afiliadas y entre todos ellos reúnen 1.435.005 cotizantes, el 67,5 % del total autonómico. La estadística no registra ni una sola excepción y las todas esas poblaciones crecen respecto al mismo trimestre de 2025.

Los mayores incrementos se anotan en municipios como Torrevieja (8 %), Calp (7,9 %) y Manises (7,6 %), lo que muestra el "tirón" del litoral turístico y el área metropolitana de València. Los avances más modestos corresponden a Petrer (1,5 %), Ibi (2,2 %) y Onda (2,4 %), tres localidades de perfil industrial -calzado, juguete y azulejo- que siguen creciendo, pero a un ritmo muy inferior.

Por comarcas, los mayores repuntes interanuales se dan en el Alto Mijares (8,3 %), el Camp de Morvedre (6,8 %) y el Alto Palancia (6,1 %). L'Alcalatén es la única comarca que pierde afiliaciones en un año (-0,5 %). València suma 491.554 cotizantes tras crecer un 5,1 %, por encima de la media, y l'Alacantí llega a 287.698 con un 5 % más.

En el reparto provincial, Alicante lidera el avance relativo (4,6 %, hasta 803.860 afiliaciones), seguida de Castellón (4,3 %, 268.047) y Valencia (4,3 %, 1.219.045), que aporta el mayor volumen absoluto con 50.396 cotizantes más.

Servicios, extranjeros y contrato indefinido

El motor del crecimiento vuelve a ser el sector servicios, que aporta 82.179 afiliaciones más en un año (4,9 %), seguido de la construcción (8.130, un 5,1 %), la industria (5.253, un 1,7 %) y la agricultura (1.387, un 2,4 %). El peso de los servicios explica en buena parte por qué el empleo se acelera en las ciudades y en la costa al comenzar la campaña estival, una temporada especialmente favorable a la creación de empleo.

Los datos que maneja la Generalitat revelan que la afiliación extranjera se ha disparado un 17,5 % en un año hasta alcanzar las 418.428 personas, de las que 131.342 proceden de la Unión Europea. El segundo factor que explica la cifras es la consolidación del empleo estable. De hecho, los contratos indefinidos crecen en 82.059 (5,7 %) hasta 1.533.546 y ya representan el 84,4 % de las afiliaciones del Régimen General, mientras los temporales caen un 1,8 % en términos interanuales.

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Por sexos, las afiliaciones de mujeres aumentan un 4,5 % hasta 1.062.616. Algo por debajo en términos porcentuales se quedan las nuevas afiliaciones de hombres, que crecen un 4,4 %, pero son más en términos absolutos y llegan hasta 1.228.336. No obstante, ellas siguen representando el 46,4 % del total. Los autónomos, por su parte, crecen a menor velocidad: un 3,4 %, hasta 396.688 cotizantes.