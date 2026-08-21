Solo el 13 % de los autónomos valencianos tiene empleados a su cargo

La afiliación de trabajadores por cuenta propia sigue creciendo en la Comunitat Valenciana, hasta llegar a los 398.929 autónomos en junio. De ellos, 52.734 tenían asalariados a su cargo, lo que sitúa el peso de los empleadores dentro del colectivo valenciano en el 13,2 %. Dicho de otro modo, algo más de uno de cada ocho autónomos de la Comunitat Valenciana ha dado el paso de contratar a otras personas, un dato que se desprende del último informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) sobre la evolución del trabajo por cuenta propia.

El estudio, elaborado a partir de los datos oficiales de afiliación a la Seguridad Social, refleja un esfuerzo por la generación de empleo, ya que el número de autónomos con trabajadores a su cargo en la región ha pasado de 50.578 en enero a 52.734 en junio, un incremento de 2.156 (4,3 %), según recoge el informe, tras una progresión mensual que no se ha detenido en ningún momento del semestre.

El conjunto del colectivo también ha seguido una senda ascendente. Según UPTA, la Comunitat Valenciana ha sumado más de 10.700 autónomos desde enero, ya que se ha pasado de los 388.218 afiliados de enero a los 398.929 de junio, un incremento de cerca del 3 % respecto al comienzo del año, con subidas en cada uno de los meses analizados.

Casi 3,5 millones de autónomos en toda España

En el ámbito nacional, la situación es parecida, aunque con cifras mucho mayores, ya que España ha pasado de 3.420.468 trabajadores autónomos en enero a 3.490.048 en junio, "consolidándose así por encima de los 3,49 millones de trabajadores por cuenta propia", según destaca el informe. De ese total, cerca de 490.000 tienen asalariados a su cargo y mantienen más de 1,15 millones de puestos de trabajo, una cifra que UPTA vincula con el hecho de que "el trabajo autónomo no constituye exclusivamente una fórmula de autoempleo".

Para la entidad, la "dimensión empleadora" de los autónomos "debe ocupar un lugar prioritario en el diseño de las políticas dirigidas al colectivo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la consolidación empresarial, la contratación y el crecimiento de los pequeños negocios".

El tirón de los autónomos societarios

Otro de los fenómenos que la organización destaca es el crecimiento de los autónomos vinculados a sociedades, categoría que agrupa a socios y a miembros de órganos de administración y que en España ha pasado de 1.110.376 personas en enero a 1.131.752 en junio, un aumento del 1,9 % concentrado sobre todo entre los miembros de órganos de administración, que suman 18.472 altas frente a las 2.904 de los socios, hasta el punto de que los autónomos societarios representan ya cerca del 32,4 % del total nacional.

Los autónomos valencianos toman el centro de València para reclamar una legislación propia / José Manuel López

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, este crecimiento societario no responde a la casualidad, sino que tiene una explicación muy concreta. "El crecimiento de los autónomos societarios es, sin duda, una realidad que se puede resumir en una cuestión fundamental: la fiscalidad que tienen las sociedades es mucho más laxa que la de los autónomos que tributan a través del IRPF", asegura Abad, quien insiste en que la elección de la forma jurídica "debería responder fundamentalmente a las necesidades, características y dimensión del negocio, y no estar condicionada por una fiscalidad más favorable para una determinada fórmula jurídica". Con estos datos sobre la mesa, UPTA reclama una fiscalidad más equilibrada para el colectivo.

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Abad concluye que "el verdadero objetivo tiene que ser conseguir actividades autónomas sólidas, competitivas, capaces de crecer y de generar empleo", pues, a su juicio, "los datos demuestran que el trabajo autónomo sigue siendo una pieza esencial de nuestro tejido productivo".