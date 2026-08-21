51,8 grados y lipotimias: el calor extremo se ceba con el personal de tierra de Manises

La estación de Aemet del aeropuerto de Valencia rozó el miércoles, día de alerta roja por calor extremo, los 44 grados. Mientras las recomendaciones insisten en evitar la exposición al sol en las horas más intensas, muchos trabajadores no pueden cumplirlas con los efectos que ello conlleva para la salud. Es el caso del personal de ‘handling' (asistencia en tierra) del aeródromo valenciano, que suma cerca de medio millar de trabajadores. Desde CC OO cuentan a Levante-EMV que el servicio no ha parado ni en momentos de máximas temperaturas -la franja de 11 a 17 horas es una de las de mayor actividad- y que se han registrado, al menos, cinco incidentes por golpe de calor en lo que va de verano, tres de ellos el citado día.

El sindicato recuerda que llevan tiempo reclamando más sombra, refrigeración y refuerzos de plantilla en rampa. Esta zona, pese a las peticiones reiteradas del sindicato, sigue "sin más sombra ni aspersores o ventiladores industriales en los patios”, concretan fuentes sindicales.

La recomendación de que el personal descanse en zonas sombreadas choca con una realidad distinta, dicen, ya que "la falta endémica" de plantilla obliga a "ir de un avión a otro sin apenas margen para parar".

Imagen de archivo de trabajadores del handling en el aeropuerto de Valencia. / Germán Caballero

El trabajo más "penoso" se concentra alrededor del avión, donde las aerolíneas, "para reducir costes, cargan buena parte del equipaje a granel y evitan las pasarelas para el pasaje", por lo que los aviones se estacionan cerca de la terminal, pero sin conexión a ella, a pleno sol.

"Entre el aterrizaje y el despegue transcurren entre 30 y 45 minutos, tiempo en el que hay que descargar y cargar las maletas una a una, mientras el coordinador de pista permanece junto al aparato toda la escala, unos 40 minutos seguidos con temperaturas que superan los 40 grados cualquier día de verano", relatan desde el sindicato. Desde CC OO explican que en jornadas como la de este miércoles los conductores de los autobuses que trasladan a los pasajeros al avión soportaron hasta 51,8 grados en las cabinas de los vehículos.

Uniformes de poliéster y lana

A la exposición térmica se suma la "disputa histórica" por el uniforme, pues mientras el personal de rampa viste camiseta de algodón y pantalón corto, los coordinadores llevan camisas de poliéster y pantalones con un 40 % de lana, y todos deben portar el chaleco reflectante, que el sindicato compara con una prenda pegada al cuerpo "como si fuera adhesivo".

CC OO pide a las empresas de 'handling' cambiar los uniformes por tejidos naturales -lino o algodón- con bandas reflectantes que eliminen el chaleco, ampliar la plantilla para garantizar descansos e hidratación entre vuelos, y rotar las tareas para que tras descargar un avión el siguiente cometido se haga a la sombra, en clasificación, o al volante de un vehículo climatizado, además de dotar a los equipos de rampa de aire acondicionado y mecanizar cuantas tareas sea posible.

Las reivindicaciones apuntan igualmente a Aena, gestora del aeropuerto, a la que el sindicato pide más sombra, aspersores de agua donde no la haya, riego de plataformas y zonas de aparcamiento para bajar la temperatura, y mecanización en la clasificación de equipajes.

CC OO denuncia, además, que las empresas no dan agua a la plantilla, que solo dispone de fuentes en los patios de clasificación, pues en pista no hay ningún punto de suministro salvo la ayuda puntual de algunas tripulaciones.

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El contraste resulta llamativo, subraya el sindicato, si se tiene en cuenta que el aeropuerto de Valencia bate mes a mes su récord de pasajeros, "crecimiento que beneficia a aerolíneas, Aena y empresas de 'handling'". CC OO lamenta que ese "éxito" no se refleje en las condiciones de quienes lo hacen posible, un colectivo que trabaja cada verano en "condiciones que empeoran año tras año".