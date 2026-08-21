El aeropuerto de Valencia se consolida como uno de los mejores de Europa

Los aeropuertos de la Comunitat Valenciana -tanto el de Manises como el Alicante- se sitúan como algunos de los mejores de Europa. En el top de los mejores aeródromos del continente, lista elaborada por el portal de casas vacacionales Holidu, el de Miguel Hernández-Elx escala hasta el sexto puesto, mientras que el de Valencia se queda en trigesimocuarta posición.

Según la plataforma, "algunos aeropuertos europeos han sobresalido, ofreciendo servicios excepcionales que han mejorado notablemente la experiencia de viaje, mientras que otros han dejado mucho que desear según las valoraciones de los pasajeros". Este análisis se ha elaborado a partir de más de 2,4 millones de reseñas, que revelan los 85 aeropuertos más importantes de Europa, tanto los que han destacado por su excelencia en servicio, así como los que "han sido fuente de frustración para muchos viajeros", explican.

Notas para Valencia y Alicante

El aeropuerto de Valencia ha logrado un 4,0 sobre 5 respaldado por 19.245 reseñas, una nota que la mantiene en la zona media de la tabla continental, pero que se queda corta si se compara con la de su vecino más cercano dentro de la propia Comunitat Valenciana. El aeropuerto de Alicante-Elx logra un 4,3, convirtiéndose en el mejor valorado de España.

Alicante acumula 26.227 opiniones y recibe elogios que sus pasajeros atribuyen a la agilidad de sus controles y a una terminal que, pese al enorme volumen turístico que recibe la Costa Blanca cada verano, no se resiente en las horas punta. Manises, por su parte, mantiene una valoración todavía alejada de los grandes nombres del ranking europeo.

España, con 13 aeropuertos entre los 85 analizados, vuelve a ser el país mejor valorado del continente, con una nota media de 4,08 que supera la de Portugal, en 3,93, y la del resto de grandes mercados turísticos, con apenas medio punto entre el primer país de la lista y el último.

Detrás de Alicante y de Fuerteventura, décimo en Europa, aparecen Gran Canaria, Madrid-Barajas y Palma de Mallorca, seguidos de Lanzarote, Bilbao e Ibiza. Nueve de los trece aeropuertos españoles logran colarse entre los 30 primeros puestos de Europa, lo que explica por qué el sector turístico nacional presume de sus infraestructuras aunque los pasajeros sigan matizando esa fama con sus propias reseñas.

No todas han sido buenas noticias para España, porque Barcelona-El Prat protagoniza el mayor descenso de todo el ranking europeo al caer nueve puestos hasta la trigésima posición tras bajar de 4,1 a 4,0, mientras que Palma de Mallorca pierde seis peldaños y pasa del puesto 15 al 21, los únicos dos aeropuertos españoles que empeoran su nota y que arrastran la media nacional del 4,10 al 4,08 pese a que Madrid-Barajas suba dos posiciones y Gran Canaria una.

Los mejores de Europa

En la cima de Europa se mantiene, por cuarto año consecutivo, Estambul, con un 4,4 respaldado por 110.254 reseñas, seguido de Oporto, que repite su 4,4 y saca sesenta posiciones a Lisboa, Helsinki-Vantaa, también con 4,4, Atenas, con un 4,3 que resiste el crecimiento del turismo griego, y Zúrich, el mejor valorado de Europa central.

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Cierra la tabla Heraclión, en Creta, con un 2,6 que lo convierte en el peor valorado del continente pese a sus 28.458 reseñas, mientras que Bruselas-Charleroi ocupa la penúltima posición con un 3,1 tras perder un puesto respecto al año anterior.