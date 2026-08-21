La Comunitat Valenciana sumará en 2040 el triple de jubilados que de trabajadores

Mientras la migración, tras los sucesos de Ceuta, se ha vuelto a situar en el primer lugar del orden día del debate público, la Comunitat Valenciana afronta un cambio demográfico de proporciones históricas por la baja natalidad y un aumento de las clases pasivas por la prolongación de la vida que tiene serias consecuencias para el mercado laboral. Tantas, que en el plazo de una década, la comprendida entre 2030 y 2040, se prevé que el número de jubilados crecerá el triple que el de personas en edad de trabajar. Todo un reto.

El Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, perteneciente al grupo internacional especializado en recursos humanos y ofertas de trabajo, ha publicado un estudio sobre 'Inclusión y empleo ante el reto demográfico' en el que pone cifras "a una transformación que en las próximas décadas hará crecer la población mayor de 64 años a un ritmo muy superior al de la población en edad laboral. Una situación que exige activar todas las palancas disponibles para amortiguar la escasez de profesionales, cubrir vacantes y garantizar, en el largo plazo, una futuro económico y social sostenible para la Comunitat Valenciana".

Los datos proceden de proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y auguran que entre 2030 y 2040 la autonomía sumará 123.622 personas en edad laboral, con un incremento del 3 %, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 369.046 personas, con un alza del 28,8 %, que implica crecer a un ritmo nueve veces superior. En números absolutos, la subida es el triple.

Evolución

La evolución de ambos colectivos es muy ilustrativa. Las personas en edad laboral, que incluye a los trabajadores pero también a los parados, está en 2026 en los 3,61 millones de personas. Esta cifra subirá a los 3,83 en 2030 y a los 3,96 en 2035, y luego, para 2040, sufrirá un ligero descenso hasta 3,95 millones. Los mayores de 64 años, en su gran mayoría jubilados o personas a punto de convertirse en tales, ascienden ahora mismo a 1,13 millones en la Comunitat Valenciana, pero llegarán a 1,28 en 2030, a 1,46 en 2035 y a 1,65 en 2040.

Pensionistas paseando / Levante-EMV

El informe añade que el relevo generacional no evitará el retroceso tras 2035. Y es que el descenso del colectivo en edad laboral a partir de ese año se explica, en buena medida, por el paulatino tránsito a la jubilación de las generaciones numerosas -boomers y parte de la X- nacidas en los años sesenta. Al mismo tiempo, las que se incorporen al mundo del trabajo a los 16 años serán de menor cuantía como consecuencia de la baja natalidad registrada desde la década de 2010 y de que se mantengan por debajo del nivel de reemplazo, situado en torno a 2,1 hijos por mujer. "Esta brecha entre las cohortes que salen y las que entran limitará el crecimiento de la base potencial de profesionales", dice Adecco.

Desafío

“El desafío demográfico exige cambiar la forma en que entendemos y movilizamos el talento. La inclusión debe situarse en el centro de esa respuesta: no podemos permitirnos que personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión y otras personas con dificultades de acceso al empleo permanezcan al margen cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales", explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad de The Adecco Group.

El directivo añade que "es necesario invertir en empleabilidad, orientación, formación, accesibilidad y acompañamiento, pero también eliminar los prejuicios y barreras que aún limitan el acceso al trabajo. Asimismo, es fundamental retener y actualizar el talento sénior, reducir el desajuste entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas, mejorar la productividad mediante la digitalización y la inteligencia artificial, y articular una migración ordenada y conectada con las necesidades reales del mercado laboral”.

Medidas

Entre las medidas a tomar en consideración, el informe apunta que el talento senior será una pieza estructural del mercado laboral y la prueba de ello es que la población de 50 a 64 años en la Comunitat Valenciana seguirá siendo númericamente superior a la de 20 a 34 años. "El edadismo es un obstáculo que España debe superar", afirma Mesonero.

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El estudio también aboga por trayectorias laborables más largas, flexibles y saludables, pero no porque se eleva la edad de jubilación, sino porque se crea el ecosistema para quienes quieren alargar su vida activa. La migración es una "necesidad estructural para responder al envejecimiento demográfico y a las necesidades de talento del tejido productivo". Sin embargo, "no se trata únicamente de incorporar más personas, sino de asegurar la adecuación entre los perfiles que llegan, las competencias que acreditan y las vacantes reales que necesitan cubrir las empresas". Para ello, será necesario, entre otras cuestiones, reforzar la selección y la formación en origen mediante acuerdos con escuelas, centros de FP y universidades de los países de procedencia, o avanzar en la homologación ágil de titulaciones.