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Levantar la persiana le cuesta 117 euros al día a un autónomo valenciano

Gastos como el alquiler del local, la electricidad, el agua, la telefonía o la limpieza elevan el coste de un pequeño negocio a los 2.780 euros mensuales

Abrir un negocio cuesta 117 euros al día

Abrir un negocio cuesta 117 euros al día / AXEL ALVAREZ

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Cuando un autónomo sin asalariados de la Comunitat Valenciana llega a su negocio cada mañana y se pone en marcha ya sabe que hay un cúmulo de gastos fijos que no va a poder eludir. Deberá ingresar, descontando suministros y salario, más de 117 euros cada día para poder obtener beneficios. Así lo pone de relieve un informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en el que evalúa el coste para este colectivo de lo que se conoce popularmente como levantar la persiana, es decir iniciar una nueva jornada laboral.

Esos 117 euros están ocho por debajo de lo que les cuesta a los autónomos ponerse en marcha a diario en el conjunto de España. El cómputo mensual es 2.780 euros en el primer caso y de 3.000 en el segundo, mientras que el coste anual sube a 33.360 y 35.760, respectivamente, cuando se hace balance de un año entero.

El análisis de la UPTA toma como supuesto a un autónomo persona física, sin trabajadores asalariados, con un local comercial alquilado y una apertura media de 5,5 días a la semana, lo que implica que el negocio permanece abierto aproximadamente 286 días al año. Para el arrendamiento toma como referencia un coste mensual de 1.300 euros.

Local y Seguridad Social

El local constituye el principal coste. Con un alquiler de referencia de 1.300 euros mensuales, supone 15.600 euros al año y representa cerca del 47% de toda la estructura analizada. Si sumamos alquiler, cotización al RETA -régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social- (300 euros) y electricidad (250), estos tres conceptos alcanzan los 22.200 euros anuales, aproximadamente dos tercios de todos los costes.

València, Millares. CTR Cierre de la única carnicería por jubilación, Mari Carmen Pérez, propietaria del negocio

Una carnicería en Miralles en una imagen de archivo / Perales Iborra

A estos gastos se añaden otros que, individualmente, pueden parecer menores, pero que acumulados tienen un peso considerable: gestoría (100 euros), seguros (70), telefonía e internet (60), mantenimiento (100), servicios bancarios (60), limpieza (100), seguridad (50), herramientas digitales (60), tasas (60), desplazamientos vinculados a la actividad (100) y, entre otros, reposición de equipos (100).

Sin trabajadores

El pequeño negocio analizado, como ha quedado dicho, tiene que afrontar 2.780 euros mensuales de costes, equivalentes a 33.360 euros al año. En un comunicado, UPTA precisa a continuación que "existe un elemento especialmente relevante: no tiene trabajadores contratados. No hay salarios ni cotizaciones empresariales de una plantilla incluidos en estas cifras. Estamos hablando exclusivamente de la estructura necesaria para que una sola persona autónoma pueda desarrollar su actividad".

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Eduardo Abad, presidente de UPTA, señala que "cada mañana que un pequeño negocio valenciano levanta la persiana empieza con 117 euros de gastos. Antes de generar renta para símismo tiene que pagar el local, la Seguridad Social, la energía, los seguros, la gestoría y toda la estructura necesaria para poder trabajar”. “Por eso no podemos analizar la situación de los autónomos únicamente a partir de su facturación. En el supuesto que hemos analizado hablamos de más de 33.000 euros al año sin tener un solo trabajador contratado. Esa es la presión económica de partida que soportan muchos pequeños negocios antes de obtener un euro por su propio trabajo”, concluye.

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¿Cuánto le cuesta a un autónomo valenciano levantar la persiana cada día?

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