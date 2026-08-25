El Puerto de Valencia duplicará su abastecimiento eléctrico con la nueva subestación

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha iniciado los trámites para la construcción de una nueva subestación eléctrica que duplicará su capacidad de abastecimiento y dará servicio al puerto de la ciudad, así como a las empresas y concesionarias que operan en él. La infraestructura contará con una potencia instalada de 110 megavatios, mediante dos transformadores de 55 megavatios cada uno.

Esta segunda subestación eléctrica de alta tensión permitirá duplicar la capacidad del recinto portuario para abastecer la creciente demanda energética de las terminales de mercancías, infraestructuras logísticas y los nuevos sistemas de conexión eléctrica a buques (OPS), según ha informado la APV en un comunicado. Esta infraestructura cuenta con un presupuesto de 15,6 millones de euros, y está financiada con el apoyo de la Comisión Europea a través del Mecanismo "Conectar Europa" (Connecting Europe Facility, CEF).

Interconexión

La nueva subestación permitirá interconectar la red de alimentación de la APV en su zona norte con la red de distribución de alta tensión. Al contar con dos subestaciones operadas de forma independiente y conectadas a través de dos acometidas diferenciadas de la compañía distribuidora, el recinto garantiza un esquema de seguridad de suministro de máxima disponibilidad.

Construcción de la estación transformadora / Levante-EMV

Así, "frente a eventuales fallos de red, trabajos de mantenimiento o picos de demanda extraordinarios en cualquiera de las líneas de entrada, la red interior del puerto podrá conmutar y abastecerse desde la segunda subestación sin interrumpir la actividad en las terminales. Esta alta fiabilidad resulta clave para evitar paradas críticas en las grúas de operaciones y en el suministro de frío para la carga refrigerada (reefer)", según la citada nota.

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Esta segunda subestación permitirá a los barcos atracados apagar sus motores auxiliares y conectarse directamente a la red eléctrica terrestre renovable, "reduciendo drásticamente las emisiones a la atmósfera y la contaminación acústica en el entorno urbano de la ciudad".