Valencia recupera su vuelo directo a Nueva York 15 años después

El aeropuerto de Valencia recupera 15 años después una de sus rutas estrella. United Airlines ha anunciado este martes la puesta en marcha de un vuelo directo entre el aeródromo de Manises y Newark, en Nueva York que comenzará a operar en verano del próximo año.

La aerolínea estadounidense ha hecho pública la noticia a través de sus redes sociales, horas después de difundir un vídeo promocional con pistas sobre los nuevos destinos que sumará a su red transatlántica, coincidiendo con la presentación en Newark de su primer Airbus A321XLR y el anuncio de su programación internacional para 2027.

La compañía ha anunciado así el vuelo, que comenzará a operar a partir del próximo 2 de junio, entre la ciudad de los rascacielos y "la tercera mayor ciudad de España". la ruta contará con tres frecuencias semanales.

Fragmento del vídeo en el que United Airlines anuncia su vuelo a Valencia. / Levante-EMV

La conexión aérea directa entre Valencia y Nueva York no es una novedad absoluta para el aeropuerto de Manises. Delta Air Lines operó esa misma ruta durante cuatro veranos consecutivos, entre 2009 y 2012, con cuatro frecuencias semanales y un Boeing 757, transportando en ese periodo a casi 70.000 pasajeros con una ocupación media del 80 %.

Fue la primera conexión directa regular entre la Comunitat Valenciana y Estados Unidos, hasta que Delta la eliminó por falta de rentabilidad. Desde entonces, sucesivos gobiernos autonómicos han intentado sin éxito recuperar el enlace.

La llegada de United a esta ruta certifica, 15 años después, el regreso de Valencia al mapa de las conexiones directas con Estados Unidos.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado el anuncio de una nueva ruta aérea de United Airlines que conectará Estados Unidos con la Comunitat Valenciana, una conexión directa que "culmina el trabajo desarrollado para reforzar la conectividad internacional del destino y abrir nuevas oportunidades en uno de los mercados emisores de largo radio con mayor potencial".

Pérez Llorca ha destacado que el anuncio de la conexión de Valencia con Estados Unidos supone "una excelente noticia para la Comunitat Valenciana y para el conjunto del sector turístico", ya que "avanza en una conexión estratégica con Estados Unidos y confirma el interés creciente del mercado norteamericano por nuestro destino".

El jefe del Consell ha subrayado que la nueva ruta "es el resultado de una estrategia sostenida de apertura al mercado norteamericano, impulsada por la Generalitat, para reforzar la presencia de la Comunitat Valenciana en los principales mercados internacionales".

Según la Generalitat, la Conselleria de Turismo ha mantenido contactos directos con United Airlines en foros especializados del sector aéreo, como la feria Routes Europe celebrada en Rimini el pasado mes de mayo.

Además, el pasado 13 de agosto se celebró una reunión 'online' en la que la compañía solicitó información adicional sobre "el potencial de la ruta" y "planteó la conveniencia de contar con una interlocución coordinada en la Comunitat Valenciana".

La Generalitat considera que el mercado estadounidense "constituye una prioridad dentro de la estrategia de promoción internacional de la Comunitat Valenciana, tanto por el perfil del viajero como por su elevada capacidad de gasto y su interés por productos vinculados a la cultura, la gastronomía, el turismo urbano, el patrimonio, el Mediterráneo y las experiencias singulares".

Desde Visit València recuerdan que este anuncio supone que "por primera vez, València contará además con dos conexiones intercontinentales directas con el continente americano, (Nueva York y Montreal) reforzando una conectividad que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento".

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La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha asegurado que "recuperar la conexión directa con Nueva York es un hecho histórico para nuestra conectividad y nos permite avanzar en uno de nuestros principales objetivos: crecer en mercados de largo radio y atraer un turismo de mayor valor añadido, como el estadounidense, con mayor gasto y estancia media y que, además, viaja durante todo el año".