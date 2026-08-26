La casa a la venta más cara de la Comunitat Valenciana está en Valencia

La casa más cara que está en estos momentos a la venta en la Comunitat Valenciana se encuentra ubicada en Sagunt y su precio de salida es de 18 millones de euros. Construída sobre parcelas colindantes que superan los 10.800 metros cuadrados, la finca dispone de más de 1.600 m² edificados, mientras que la superficie total construída —incluyendo terrazas, zonas deportivas, áreas recreativas y construcciones auxiliares— supera los 2.130 m², según ha informado el portal inmobiliario Idealista.

La vivienda, edificada en 2010 y situada en la Urbanización Monte Picayo, tiene cuatro plantas, seis habitaciones, ocho baños, terraza y balcón, plaza de garaje, armarios empotrados, trastero, piscina y jardín.

El ránking

Idealista detalla cuáles son las diez viviendas que dicho portal tiene en venta en estos momentos con los precios más elevados y las diez se encuentran en Baleares y Málaga. El primer lugar corresponde a un palacio en Marbella en una parcela de 14.000 metros cuadrados con un valor de 70 millones de euros. La segunda posición la ocupa una casa en Pollença (Mallorca), con 46 millones. La tercera, en Palma, sale a 39,5 millones. La cuarta, en la malagueña Benahavís, por 34 millones y la quinta, una casa rural en Mallorca, por 29,5.

La zona de piscina de la vivienda de Sagunt / Levante-EMV

Las cinco restantes de entre las diez primeras tienen precios que oscilan entre los 27,5 millones de un inmueble en Palma de Mallorca a los 24,5 de otro ubicado en la misma ciudad. Fuera de estas dos autonomías, la siguiente residencia a la venta con el mayor coste se encuentra en Cataluña, concretamente en la ciudad gerundense de Roses, en la Costa Brava, y sale a la venta por 22 millones de euros.

Noticias relacionadas

Otras viviendas

A continuación aparece, por 20,5 millones, un inmueble situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Después viene la citada vivienda valenciana, que va por delante de una en la murciana Cartagena, por 14,5 millones, y de otra en la canaria Adeje, con 10 millones. En el resto de comunidades, los precios se sitúan por debajo de los dos dígitos: la aragonesa Benasque (3,5), la asturiana Gijón (4,9), la cántabra Santander (3,6), la castellano-leonesa Cerejo de Abajo (6), la vasca San Sebastián (5,75), la extremeña El Gordo (2,6), la gallega Cee (5), la riojana Haro (3), la castellano-manchega Toledo (4,4) y la navarra Beire (2,4).