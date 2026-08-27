La pensión de jubilación sube 80 euros en solo siete meses y supera los 1.800 euros

La pensión media que cobran los nuevos jubilados se situó al cierre del pasado mes de julio en los 1.822 euros, lo que implica un incremento del 5,83 % respecto al mismo período de 2025, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. La mencionada prestación, correspondiente a las personas que proceden del Régimen General, está 80 euros por encima de los 1.742 que cobraron las personas que se jubilaron al finalizar el año pasado.

Ese incremento de 80 euros en solo siete meses es el más elevado que registra esta estadística desde el cierre de 2024. En ese año, las pensiones medias de jubilación se situaron en los 1.669 euros, 114 euros por encima de finales de 2023, que eran de 1.555. La subida del 5,83 %, la más acentuada al menos desde 2008 tras el 7,34 % de 2024, está muy por encima de otros registros, como por ejemplo la inflación, que en julio se situó en el 3,6 %, o los salarios, que subieron un 3,4 % -2,9 % en la Comunitat Valenciana- en el mismo mes.

Media

A 31 de julio de este año, en la Comunitat Valenciana había 1,084 millones de pensiones, con un incremento del 1,76 % respecto al mismo mes de 2025. La pensión media de este colectivo se situó en los 1.272 euros, con un aumento del 4,79 %. Esos 1.272 euros es la media de todas las prestaciones, que incluyen, entre otras, las de jubilación, la de incapacidad permanente o la de viudedad.

Un grupo de jubilados en una imagen de archivo / KMY ROS

La mejora en la autonomía es ligeramente superior a la de la media española, donde el alza fue del 4,61 % y la pensión ascendió a los 1.373 euros, lo que implica que los pensionistas valencianos perciben de media cien euros menos que en el conjunto de España. La distancia es mucho mayor respecto del País Vasco (1.684 euros) o Madrid (1.583), aunque está por encima de los 1.173 euros de Extremadura, el territorio con el peor registro.

Comunitat Valenciana

La Seguridad Social informa también de que en la Comunitat Valenciana había al finalizar el pasado julio un total de 977.437 pensionistas -el número es inferior al de pensiones porque hay personas que cobran dos o más prestaciones-, de los cuales 485.883 eran mujeres y los 491.550 restantes, hombres. Las pensiones de incapacidad permanente en la Comunitat Valenciana ascienden a 104.810, con una percepción media de 1.192 euros. Los 694.618 jubilados cobran de media 1.451 euros, mientras que los 245.885 viudos ingresan 916 euros al mes. Las 36.995 pensiones de orfandad están dotadas con 519 euros.

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Por otro lado, la edad de jubilación subió al cierre de julio a los 65,4 años, un año más que en 2019, en consonancia con el alargue de la edad de retiro, que en 2027 alcanzará los 67 años y que ha ido incrementándose de dos en dos meses cada ejercicio desde la última reforma de las pensiones. En España, al finalizar julio, 218.325 españoles se dieron de alta en la jubilación y de ellos el 11,8 % correspondía a trabajadores que decidieron retrasar voluntariamente su salida del mercado laboral.