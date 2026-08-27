Regresa la ruta Valencia-Nueva York: estos son los días de vuelos y precio de los billetes

Tan solo unas horas después de que United Airlines anunciara la recuperación del vuelo directo entre Valencia y Nueva York, quince años después de que Delta Airlines dejara de operar esa conexión, la compañía estadounidense ha empezado a desgranar los detalles operativos de la nueva ruta. Antonio del Toro, director regional de ventas de United Airlines para España y Portugal, ha confirmado a Levante-EMV el calendario de vuelos, así como el horizonte de crecimiento de la conexión.

La ruta tendrá tres frecuencias semanales. Según ha explicado Del Toro, los aviones despegarán de Valencia los lunes, jueves y sábados a partir del 2 de junio de 2027, con la vuelta desde el aeropuerto de Newark los miércoles, viernes y domingos.

La aeronave saldrá del aeropuerto de Manises a las 15.30 horas para aterrizar a las 18.30 horas (horario de Nueva York). Mientras, el trayecto de regreso partirá del aeropuerto neoyorquino a las 23.15 horas y llegará a Manises a las 13 horas. El vuelo, que se operará con los nuevos Airbus A321XLR de la compañía, tendrá una duración aproximada de nueve horas para la ida y 7 horas y 45 minutos para la vuelta.

En cuanto al precio del billete, un vuelo con salida un lunes desde Manises para volver el domingo ronda los 800 euros en su tarifa más básica, aunque el importe final variará en función de la fecha elegida por cada pasajero y categoría elegida. Los billetes ya pueden reservarse a través de la página web de la aerolínea, pese a que el primer despegue no se producirá hasta dentro de casi un año.

Ruta de verano (por ahora)

Del Toro ha precisado, además, que, de entrada, la ruta tendrá carácter estacional: operará únicamente durante los meses de verano, desde junio hasta septiembre u octubre de 2027. La compañía no descarta, sin embargo, ampliar la operativa en próximos ejercicios.

Según el directivo, si la demanda responde a las expectativas de la aerolínea, la frecuencia semanal podría crecer a partir del verano de 2028, año en el que United Airlines valorará también extender la temporada a más meses del calendario, si fuera necesario. Del Toro explica que en otros aeropuertos españoles han ampliado frecuencias y calendarios debido a la demanda y a que el viajero celebra no tener que hacer escala en otros aeropuertos o tener que desplazarse a Madrid o Barcelona para llegar hasta Nueva York.

La nueva ruta forma parte del plan de expansión internacional de United Airlines, que esta semana ha anunciado una decena de nuevos destinos directos desde el área metropolitana de Nueva York, entre ellos Ibiza, Marsella, Toulouse, Luxemburgo, Liubliana, Olbia, Catania y Terceira.

Vuelos hacia Norteamérica

Con esta incorporación, Valencia se convierte en el segundo destino de la Comunitat Valenciana con vuelo directo a Estados Unidos y, junto con la conexión con Montreal que opera Air Transat, la ciudad contará por primera vez con dos rutas intercontinentales hacia el continente americano.

Noticias relacionadas

El anuncio ha sido recibido con satisfacción por las administraciones valencianas, que llevaban meses trabajando para atraer esta conexión a través de foros del sector como la feria Routes Europe, celebrada en Rímini, y de misiones comerciales impulsadas por la Generalitat. La última reunión entre la aerolínea y el Consell tuvo lugar hace apenas dos semanas y en ella United Airlines solicitó información adicional sobre "el potencial de la ruta", según confirmaron desde la Generalitat.