La vuelta a clase más cara de la historia en la C. Valenciana: 2.190 euros por alumno

La llegada de septiembre, y con ella la vuelta a clase, vuelve a suponer un dolor de cabeza a nivel económico para más de una familia. Comprar libros, ropa, uniforme y material escolar supone un desembolso considerable de dinero para muchas personas, que gastan de media 505 euros incluso antes de que comiencen las clases en forma de matrículas o compras adelantadas. La factura escolar no para de crecer año tras año y en 2026-2007 las familias se enfrentarán a la vuelta a clase más cara de la historia, con una media según la Organización de Consumidores OCU de 2.190 euros de coste medio por alumno.

Con esta cifra, la Comunitat Valenciana se sitúa como la tercera autonomía con mayor coste por alumno que tendrán que asumir las familias, tan solo por detrás de Madrid, con 3.512 euros de media por alumno y Cataluña, 2.994 euros por niño. Le sigue de cerca Andalucía, que invertirá 2.007 euros por niño.

La inflación sigue generando problemas dentro de las familias, que ven como su presupuesto para el retorno a los estudios cada año crece más, pero no el salario que perciben. Según ha admitido el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, el inicio del curso 2026/2027 se trata de "la vuelta al cole más cara" de la historia. Los datos del estudio realizado por la OCU muestran que el gasto escolar ha aumentado un 3'9 % de media, un total que se dispara en centros públicos y privados hasta el 6 % y que apenas aprecian en los centros concertados.

Valencia. VLC. Aula. Vuelta al cole, mochilas, colegios, familias, carteles de vuelta al cole. Íes Berenguer Dalmau de Catarroja y colegio Vila-Romana en Catarroja / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Los números del estudio presentado por la OCU aglutinan tanto la eduación privada, concertada y pública y diferentes grados educativos, desde Infantil a ESO y Bachiller. Es precisamente entre concertada o privada y público donde se produce la mayor diferencia económica. Las familias cuyos hijos acuden a centros de enseñanza públicos prevén gastar algo menos de 1.300 euros de media, una cantidad muy inferior a los 3.450 euros que presupuestan las familias que optan por la educación concertada y de los 8.761 que estiman que gastarán los padres y madres cuyos hijos acudan a colegios o institutos privados.

La matrícula, la parte más costosa

Dentro de la división de gastos, la matrícula y las cuotas mensuales se llevan el primer puesto tanto en colegios concertados como privados. Para los primeros, el coste de la asignación inicial y mensual representa un 49 % del gasto total (1.681 euros), mientras que en los centros privados supone un 67 % del presupuesto estimado a inicio de año (5.898 euros). Una serie de pagos que en la enseñanza pública solo se aplica en los centros de Formación Profesional.

Al gasto mensual se suman uniformes, que suponen un desembolso de 224 euros de media, los libros necesarios para cursar las asignaturas, cuyo coste también varía según el tipo de centro (161 en públicos y 302 en privados), material escolar (89 euros), dispositivo digital (236 euros), comedor, donde también difiere según si es público (97 euros al mes), concertado (133 euros) o privado (156), y las extraescolares (70, 86 y 113 euros mensuales, respectivamente).

Benifairó MRV Vuelta al Cole en los barracones del Plà de Pavía. Aulas prefabricadas colegio / Daniel Tortajada / LEV

Además de los castos curriculares propios de la educación, como matrículas y material escolar, otro de los aspectos que año tras año lastran los bolsillo de las familias son las salidas de los centros educativos: Excursiones, viajes finales y actividades vinculadas al colegio suben el desembolso final 176 euros de más por alumno. Una cantidad que ha aumentado en los últimos años a causa del incremento del coste en las entradas, las actividades a realizar y el desplazamiento.

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Reutilizar como forma de ahorro

Según ha constatado la propia OCU, la reutilización de material o la compra de este a través de plataformas de segunda mano se ha convertido en una de las opciones principales que han encontrado las familias para poder ahorrar. Se trata de una de las opciones más recurrentes en la economía española, ya que hasta un 69 % de los españoles ha recurrido a la segunda mano en algún momento para gastar menos dinero del que se gasta comprando objetos o materiales nuevos. Según la encuesta realizada por Milanuncios y Appinio, el 56 % de los españoles prevé hacerlo este curso, una acción que podría suponer un ahorro de hasta 193 euros por estudiante.