Las olas de calor disparan un 20 % el coste de la luz este agosto

El recibo de la luz de este tórrido mes de agosto va a llegar bien cargado para millones de españoles. El calor y el precio de combustibles como el gas van a provocar un severo incremento en el coste de este servicio. En concreto, la factura de un consumidor medio acogido a la tarifa regulada (PVPC) se encarecerá un 20 % respecto al mismo mes de 2025, según el portal comparador HelpMyCash, que ha realizado esta estimación a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En las tres primeras semanas de este agosto -21 días-, ese usuario tipo ya lleva anotados en su cuenta de debe 61,33 % euros, frente a los 50 abonados hace doce meses. En consecuencia, 11 euros más.

Detrás de este encarecimiento hay dos factores esenciales. El primero de ellos es las sucesivas olas de calor, que han disparado el uso del aire acondicionado y han elevado la demanda eléctrica un 14% en julio y un 6% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior. El segundo es el encarecimiento del gas natural por la incertidumbre geopolítica y las tensiones sobre las rutas de suministro. Un problema que, además, no tiene visos de solución inmediata y cuyo origen se encuentra en el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán en febrero de 2026. A resultas del mismo, el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte importante de los combustibles fósiles, sigue cerrado.

Ciclo combinado

Como explica el citado portal, "cuando cae la producción solar al final del día, es necesario recurrir en mayor medida a las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas natural y elevan el precio de la electricidad. Todo ello ha llevado al mercado mayorista a situarse en niveles que no se veían desde principios de 2023", es decir meses después de la disrupción que supuso la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022.

La factura de la luz se va a encarecer de nuevo este verano / Levante-EMV

Cristina Casillas, experta en finanzas de HelpMyCash, considera que, ante este escenario, el primer paso que deben emprender las familias es revisar el contrato eléctrico. Recomienda comparar tarifas, comprobar que la potencia contratada se ajusta realmente a las necesidades de la vivienda y analizar si existe una oferta más adecuada para los hábitos de consumo de cada hogar. "Muchas familias llevan años con la misma tarifa sin preguntarse si sigue siendo la más adecuada. Sin embargo, el mercado cambia con frecuencia y una tarifa que hace unos años era competitiva puede haber dejado de serlo", explica.

Hábitos

Además, aconseja revisar los hábitos de consumo. Concentrar el uso de algunos electrodomésticos en las horas más económicas, evitar consumos innecesarios o sustituir equipos poco eficientes son pequeños cambios que, mantenidos en el tiempo, ayudan a contener el gasto. A modo de ejemplo, Grupo ASE, experto en materia energética, explicaba en su boletín del pasado julio cómo en dicho mes, el día 28 en concreto, el mercado registró un mínimo de 1,08 euros por megavatio/hora y un máximo de 234,46.

Además de revisar la tarifa y consumir menos, el comparador expone medidas menos conocidas que pueden ayudar a aliviar el presupuesto familiar. Se trata de las bonificaciones que ofrecen algunas entidades financieras por domiciliar determinados recibos.

Promociones

Estas promociones "no sustituyen una buena tarifa eléctrica, pero sí permiten recuperar parte de un dinero que, de cualquier forma, va a salir cada mes del bolsillo de las familias. De hecho, con el recibo medio de la luz aumentando en más de 11 euros respecto al año pasado, una cuenta que devuelva hasta 10 euros al mes por los recibos domiciliados puede llegar a compensar buena parte de esa subida, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción", asegura HelpMyCash en un comunicado.

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Entre las principales propuestas, el comparador cita a BBVA, que devuelve hasta 10 euros al mes por los recibos de luz, gas, teléfono o internet y complementa esa ventaja con otras bonificaciones para quienes utilizan otros servicios de la entidad. Openbank también premia la domiciliación de recibos con hasta 20 euros al mes, mientras que Unicaja, Banco Sabadell y Banco Mediolanum devuelven un porcentaje de los recibos que va entre el 1% y el 3%, aunque con condiciones diferentes. En el caso de Unicaja, por ejemplo, la devolución tiene un tope de 200 euros al año.