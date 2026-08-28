United Airlines: "Tener aviones de 150 plazas nos ha permitido abrir la ruta Valencia-Nueva York"

United Airlines pondrá en marcha el próximo verano una nueva conexión directa entre Valencia y Nueva York, una ruta que la aerolínea ha decidido activar gracias, sobre todo, a un nuevo modelo de avión incorporado a su flota.

Antonio del Toro, director regional de ventas para Portugal y España de United Airlines, recuerda que la negociación para recuperar la conexión no es nueva y que "durante años", las distintas administraciones autonómicas han intentado recuperar este vuelo directo, que Delta Airlines operó entre 2009 y 2012.

El avión elegido es el Airbus A321XLR, el más nuevo de la flota internacional de la compañía y diseñado desde cero para ser su "avión de fuselaje estrecho más premium", explican desde la aerolínea.

Se trata de una aeronave de pasillo único con capacidad para 150 pasajeros, repartidos en 20 suites de la clase business, 12 asientos Premium Plus, 34 de Economy Plus y 84 en clase económica. "Si no tenemos el avión, por mucho atractivo que pueda tener una ciudad, no podemos volar", resume.

Del Toro recuerda que este modelo reduce entre un 20 % y un 30 % los costes operativos respecto a su 'hermano mayor', el Boeing 757, lo que permite abrir rutas a aeropuertos del tamaño como el de Valencia y más allá de Madrid y Barcelona. "Los Airbus A321XLR nos han permitido abrir esta ruta", asegura.

Interior de uno de los A321XLR que volará entre Valencia y Nueva York. / Levante-EMV

València, más que gastronomía y playa

En cuanto a los motivos para elegir Valencia, el directivo de United Airlines apunta a que el atractivo de Valencia va "más allá de la gastronomía, el sol y la playa". Del Toro explica a Levante-EMV que entre los aspectos que pesaron para decantarse por Manises fue el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana y la zona de influencia de hasta dos horas en coche desde la ciudad, que incluye a visitantes de Alicante o Castellón y también al empresariado de toda la autonomía.

"Nos interesa el tejido empresarial y toda la zona de influencia", explica, y añade que en la última reunión con la Generalitat, el 13 de agosto, United Airlines pidió información adicional sobre ese potencial económico del área metropolitana. "Esta ruta no solamente va a ser buena para la ciudad, sino para toda la Comunitat Valenciana", afirma.

Análisis "desde cero"

Han pasado 15 años desde que Delta abandonó la ruta, en 2012. Del Toro admite que United Airlines desconoce los motivos reales de aquella salida y que no fue determinante, pues la compañía analiza cada destino "desde cero".

Lo que sí ha cambiado, defiende, es que València es hoy "la tercera ciudad más importante de España", que "Valencia y Alicante han sido reconocidas entre las mejores ciudades por su calidad de vida", así como que la promoción del destino ha calado en el mercado estadounidense.

Precisamente, el turista norteamericano ha ido ganando presencia en los últimos años entre los viajeros que llegan al Cap i Casal.

Uno de los aviones de United Airlines. / Levante-EMV

Por ello, añade, el interés por Valencia, no es reciente. "Visit Valencia y la Generalitat llevan años trabajando para recuperar la conexión, un impulso que se intensificó desde 2021 y que se ha concentrado sobre todo en los últimos cinco o seis años".

La aerolínea, que cotiza en el Nasdaq, prioriza el equilibrio entre ocupación y tarifa media antes que llenar el avión sin más. "La intención de United Airlines es mantener la ruta durante mucho tiempo siempre que los números cuadren", asegura Del Toro, que confirma que ya han contabilizado las primeras reservas de plazas para este vuelo en ambos sentidos, pese a que todavía queda casi un año para el primer despegue.

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El directivo destaca, además, la ventaja de volar al aeropuerto de Newark, "donde la mitad de los pasajeros se queda en Nueva York y el resto conecta hacia otros destinos de Estados Unidos, México y Canadá".