El alquiler por habitaciones en València se extiende a familias de hasta cuatro miembros

El alquiler de habitaciones, hasta ahora asociado preferentemente a estudiantes, se ha convertido en la última salida habitacional para familias enteras que no pueden asumir el precio de un piso.

Así se puso de relieve este viernes durante la presentación del 'Informe del Mercado Inmobiliario de Valencia del segundo trimestre de 2026', a cargo del director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, junto al vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Valencia (Coapiv), Vicente Díez, y el vocal de Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Valencia (Apiva), Lluís Planells.

"La situación del alquiler ahora mismo es un drama", ha lamentado Planells. Los números del informe revelan que el metro cuadrado de alquiler en Valencia capital está por encima de los 19 euros, mientras el salario medio bruto en la provincia se sitúa en 21.500 euros al año.

Esta cuenta deja fuera a buena parte de la población. "Prácticamente, es inasumible para una única persona alquilar en un radio de 30 kilómetros desde València capital", ha advertido el experto.

Ante ese muro de precios, cada vez más hogares recurren a compartir vivienda. La oferta de habitaciones en la provincia lleva tres trimestres consecutivos al alza, hasta rozar las 5.500 disponibles, el equivalente a unos 1.200 pisos -a razón de tres habitaciones por vivienda- que podrían aliviar la presión sobre el alquiler tradicional.

El 69 % de esas habitaciones, según datos del informe, se mueve entre 300 y 500 euros al mes, por debajo de los 690 euros de la cuota hipotecaria media, mientras que un piso completo en alquiler se paga de media en torno a los 1.300 euros, cifras "inasumibles para familias con rentas medias", según Planells.

Es precisamente ese perfil, el de la familia de renta media, el que empieza a colarse en un mercado pensado para jóvenes. "Hay familias que, desgraciadamente, alquilan habitaciones porque el precio de una vivienda normal no lo pueden asumir", ha explicado Planells, que ha señalado una práctica cada vez más habitual: anuncios que ofertan una habitación "para dos personas", aunque también las hay que terminan ocupadas por "tres o cuatro" miembros de una familia.

Los datos de julio revelan que en la provincia de Valencia había 5.290 habitaciones en oferta, 200 más que en junio y muy por encima de las 4.551 de mayo, un repunte llamativo porque julio ya no es mes de búsqueda universitaria. "Eso revela que cada vez más familias tienden a irse a una habitación", ha subrayado.

Por su parte, Fabra ha destacado, además, un dato revelador: esas 5.290 habitaciones de julio superan ya a los 4.896 pisos que se ofertaron en alquiler ese mismo mes en la provincia.

Salir de la capital para poder comprar

El informe también radiografía la compraventa. El 77 % de las viviendas adquiridas en la Comunitat Valenciana en el trimestre fueron pisos, frente a un 23 % de unifamiliar. Este último dato se sitúa cerca del máximo histórico de 2020, en tiempos poscovid cuando el comprador buscaba más terrazas y número de habitaciones.

Fabra lo ha justificado en que, "en un escenario de crecimiento intenso de precios, la gente busca algo que pueda pagar, y para encontrarlo tiene que moverse territorialmente".

Comprar también cuesta más. La cuota hipotecaria media alcanza los 690 euros mensuales, un 13,6 % más, y absorbe ya el 32,2 % del sueldo, casi un tercio de los ingresos, frente al 30,7 % anterior.

Pese a ello, el precio sigue al alza: 1.788 euros/m² de media en la provincia, máximo histórico tras crecer un 15,1 % interanual, y 2.868 euros/m² en València, un 14,1 % más.

Las operaciones, en cambio, bajan hasta las 9.619 compraventas en el trimestre, un 5,6 % menos que el anterior, lo que confirma un cambio de tendencia tras años de crecimiento.

El informe descarta, no obstante, un enfriamiento de la demanda. La provincia sumó 49.411 habitantes en el último año y creó 16.520 hogares, con el empleo en máximos.

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"La demanda no está desapareciendo. Vemos un ajuste en las operaciones, pero no una corrección de precios", concluye el documento.