Paises Bajos, Estados Unidos y Alemania lideran la compra de viviendas en Valencia

La demanda extranjera para comprar vivienda en Valencia representa el 11,7 % del total de operaciones en dicho territorio, con los ciudadanos de los Países Bajos, Estados Unidos y Alemania ocupando las tres primeras posiciones en cuanto a procedencia de los compradores. Valencia se sitúa en este escalafón en el tercer lugar entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Alicante es la primera, también en el conjunto de España, con un 32,2 %. En su caso, las principales nacionalidades son neerlandeses, británicos y alemanes. En Castellón, el porcentaje llega al 13,6 % y los interesados vienen en primer lugar de Francia y luego de Alemania y Países Bajos, según un informe del portal inmobiliario Idealista.

El documento concluye que este tipo de demanda en España se ha seguido concentrando en el litoral mediterráneo y en las islas en el arranque del año, con Alicante (32,3%), Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%) como los principales destinos de interés. En un total de 14 provincias españolas, todas ellas costeras, el peso del interés de los foráneos supera el 10% de toda la demanda para por encontrar casa en propiedad, superando el 25% en las cuatro regiones que lideran la tabla. En estos territorios predominan las búsquedas realizadas por ciudadanos procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.

Junto a este cuarteto, se sitúan con más de un 20% de demanda foránea las provincias de Girona (22,5%) y Las Palmas (20,3%). Asimismo, entre un 15% y un 20% se encuentran Almería (17,4%), Murcia (15,8%) y Granada (15%), mientras que en la franja del 10% al 15% figuran Tarragona (13,4%), Valencia (11,7%), Cádiz (11,5%) y Huelva (11,1%).

Grandes mercados

Por el contrario, en los grandes mercados residenciales el protagonismo extranjero se diluye ante la "enorme" demanda nacional, representando un 8,1% en la provincia de Barcelona, un 4,7% en Sevilla y un 3,9% en Madrid, teniendo en estas tres áreas a los ciudadanos estadounidenses como grupo destacado junto a británicos, alemanes y franceses.

Edificios de viviendas en València / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

El análisis detallado por municipios pone de manifiesto que existen localidades donde el interés de los extranjeros por encontrar una casa es mayor que el de los potenciales compradores nacionales. En este sentido, destacan las poblaciones mallorquinas de Canyamel, Cala d'Or y Cala Ratjada, donde el volumen foráneo "se dispara por encima del 60%", con un dominio germano que supera el 50% y llega a alcanzar el 80% en algunas de ellas.

Alicante

Fuera de Baleares, la localidad malagueña de Competa también supera el 60% de la demanda internacional. En el tramo de entre el 50% y el 60% figuran localidades como Oria (Almería), Nerja y Frigiliana (Málaga), Moraira, Benitachell y Benissa (Alicante), así como Tijarafe (Tenerife) y Pájara (Fuerteventura).

En lo relativo a las capitales de provincia, Alicante lidera el ranking de atracción internacional al registrar un 21,8% de búsquedas foráneas sobre el total, mostrando un perfil repartido entre franceses, alemanes y británicos sin un claro dominio de ninguna nacionalidad.

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En segundo lugar se sitúa Palma, con un 18,5% de visitas exteriores. A continuación aparece Málaga con un 14,8% de cuota exterior. La cuarta posición corresponde a València, con un 13,6 % y con Estados Unidos, Alemania y Francia como lugares de origen. Castellón de la Plana se queda en el 9,4 % y los países de referencia son Francia, Estados Unidos y Rumanía.