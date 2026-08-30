Cosecha en negro para los arroceros de l’Albufera

La incerticumbre está instalada en los arrozales de l'Albufera de Valencia ante la ya inminente campaña de recogida. Hasta que se inicie en breve la recolección, los productores no conocerán cuál es el estado real de la nueva hornada de gramíneas. Las incógnitas son de gran envergadura, empezando por los efectos de plagas como el 'cucat', siguiendo por el alza de los costes de producción y terminando por la expectativa de precios a la baja. El remate vendrá si la producción es aún peor que la del año pasado.

José Pascual Fortea, representante de la sectorial de arroces de AVA-Asaja, asegura que las expectativas "eran buenas", pese a las altas temperaturas nocturnas y una humedad próxima al 100 %, hasta la entrada en escena del 'cucat', que ha sucedido en capacidad de hacer daño a la pyricularia, que se presentó el año pasado y provocó pérdidas en kilos de entre un 15 % y un 20 % del total de la cosecha. La pasada campaña solo dio como fruto entre 80 y 90 millones de kilos, nada que ver con los 120 de hace un lustro, tal como apunta Nando Durà, miembro de la ejectiva de la Unió Llauradora.

El 'cucat'

La expansión del 'cucat' ha hecho alzar la voz a las organizaciones agrarias. La Unió, por ejemplo, ha reclamado revisar el sistema de control biológico de este año ante la constatación de "daños y una merma en el cultivo". El también llamado barrenador del arroz ('Chilo suppressalis') se combate mediante control biológico. Es decir, con la liberación de feromonas, en este caso de confusión sexual, que consiste en crear una «nube» que impide a los machos localizar a las hembras, interrumpiendo el ciclo reproductivo y disminuyendo la población de la plaga en generaciones sucesivas.

Campo de la variedad de arroz Campanar afectado por el cucat en Sueca / Germán Caballero

Se trata de un sistema de control "que ha demostrado una elevada eficacia" y ha permitido contener la plaga. Sin embargo, este año el 'cucat' se ha disparado. El barrenador es una polilla que es muy nociva cuando es una larva, dado que destruye los tallos de la planta del arroz. Dado que los daños se han disparado este año, la organización agraria exige a la Generalitat que analice qué modificaciones se han producido en esta campaña, porque se ha cambiado "tanto el sistema de colocación como la empresa encargada de suministrar los difusores utilizados". Y es que "los agricultores señalan que parte de los dispositivos no habría quedado correctamente instalada o habría desaparecido".

Cifras

Por su parte, AVA-Asaja pone cifras al desastre que se avecina. Durante una visita técnica a un campo de arroz de la variedad Campanar, situado en Cullera, la organización agraria, acompañada por un responsable de la empresa fabricante y distribuidora de las varillas de confusión sexual utilizadas para combatir el insecto, analizó la incidencia de la plaga. De las 120 espigas contabilizadas en una superficie de un metro cuadrado, 41 estaban afectadas por el 'cucat', lo que supone un 34% de la producción completamente fallada, tal y como informó recientemente en un comunicado.

Según las estimaciones realizadas sobre el terreno, "esta incidencia supone una merma aproximada de 260 kilos de arroz por hanegada". Teniendo en cuenta que una cosecha normal ronda los 750 kilos por hanegada, AVA-Asaja advierte de que los agricultores afectados pueden perder más de un tercio de su producción.

Arrozal en la Albufera / Levante-EMV

Fortea insiste en que la verdad del daño detectado por los técnicos "se verá con la cosecha". Y Dura precisa que el impacto dependerá de zonas y de las variedades. "Creemos que Cullera está muy afectada y Sueca, menos", afirma. Pero no solo el 'cucat' está haciendo daño. Se ha presentado de nuevo la anoxia, ausente en los últimos años y que en el presente puede causar una reducción del 10 % en la producción. La anoxia es la falta casi total de oxígeno y provoca la putrefacción de la raíz de la planta.

Más dificultades

Como ha quedado dicho, los arroceros afrontan otras dificultades de calado. En primer lugar, el incremento de los costes, principalmente por el abono o el gasoil, entre otros, apunta Durá, que añade que, además, "los precios nos han dicho que serán inferiores a los de 2025". Fortea comparte esa impresión, aunque prefiere esperar "hasta que salgan" para hacer una valoración. No obstante, recuerda que "llevamos cuatro o cinco años a la baja".

Gastos e ingresos, más el 'cucat', dibujan un "panorama negro" de futuro para el sector. "Con esos precios no se cubren gastos, lo que va a provocar que la gente abandone tierras", asegura José Pascual Fortea, quien recuerda que este cultivo de la Albufera se extiende sobre una superficie de 15.500 hectáreas. Una parte son pequeños productores o jubilados que cultivan sus parcelas.

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Nueva variedad

Por otro lado, la gran novedad en esta campaña será la recolección de la variedad Campanar, que se ha plantado este año por primera vez y que, según el dirigente de AVA-Asaja, acapara el 80 % de la producción. ¿Por qué? Porque "controla muy bien las malas hierbas". Se trata de un arroz muy parecido al JSendra y está integrado en la Denominación de Origen Valencia. Es un producto de laboratorio impulsado por la empresa BASF y comercializada por la cooperativa Coopsema. La primera produce la semilla y un herbicida que no afecta en este caso a la planta, pero que, si se aplica sobre el JSendra, mata al arroz.